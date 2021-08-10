Российская армия начинает масштабные учения на 20 полигонах Юга и Северного Кавказа

Ростов-на-Дону. 9 августа. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Специалисты всех родов войск Южного военного округа с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии (КФЛ) начинают неделю масштабных батальонных тактических учений на Юге России, сообщает пресс-служба ЮВО.

Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений будет проведен в период с 9 августа по 15 сентября. Учения пройдут на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму и на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках учений мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ЮВО выполнят учебно-боевые задачи специалисты всех родов войск.

Кроме того, в едином тактическом замысле будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая корабли ЧФ и КФЛ.

Учения пройдут также с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения и др.

"Командиры рот, батальонов и равных им подразделений в ходе предстоящих учений должны освоить навыки управления приданными силами различных видов авиации - армейской, штурмовой, оперативно-тактической", - цитируют в пресс-службе слова командующего войсками округа Александра Дворникова.

Уточняется, что для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки объединением ВВС и ПВО ЮВО ежедневно планируется выделять более 80 самолетов и вертолетов.