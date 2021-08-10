Международный кинологический конкурс «Верный друг» стартует в Алжире

Военные кинологи из 4-х стран прибыли в Алжирскую Народную Демократическую Республику для участия в Международном кинологическом конкурсе «Верный друг», проводимого в рамках «Армейских международных игр-2021».

Впервые в этом году, проводимый в шестой раз в рамках армейских игр конкурс стартует за рубежом.

После проведения карантинных мероприятий все военнослужащие будут размещены на базе Центра подготовки спортивных команд алжирской национальной народной армии, а служебные собаки после ветеринарного осмотра помещены в специальные выгулы.

Вооруженные Силы Российской Федерации на международном этапе кинологического конкурса представляют мужская и женская сборные команды, сформированные по результатам прошедшего в Подмосковье на базе 470 ордена Красной Звезды центра служебного собаководства ВС РФ имени Г.П. Медведева всеармейского этапа. В нем приняли участие 11 мужских и 7 женских команд кинологов, - это команды из военных округов, Воздушно-космических сил России (ВКС), Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Воздушно-десантных войск (ВДВ), центральных органов военного управления Минобороны России.

В этом году российские кинологи посоревнуются в своем мастерстве с представителями вооруженных сил Алжира, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана. Кроме россиян свои женские сборные команды на конкурс выставили Алжир и Узбекистан.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» пройдет в период с 22 по 30 августа 2021 года.