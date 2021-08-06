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АО "ОДК"

В ОДК усовершенствовали конструкцию индустриального двигателя большой мощности

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Двигатель НК-36СТ в сборочном цехе
Двигатель НК-36СТ в сборочном цехе.
Источник изображения: www.uecrus.com

Конструкторы ОКБ самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха модернизировали промышленный газотурбинный двигатель НК-36СТ, работающий в составе газоперекачивающих агрегатов. Благодаря внедренным изменениям КПД компрессора среднего давления выросло на 2%.

Первые усовершенствованные индустриальные двигатели НК-36СТ, произведенные на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов», поступили к заказчику после завершения испытаний модернизированного компрессора.

Модернизировать НК-36СТ удалось благодаря перепрофилированию четвертой ступени компрессора — части газотурбинного двигателя, где повышается давление воздуха перед его подачей в камеру сгорания.

«В ходе модернизации четвертая ступень была перепроектирована, а после экспериментальных проверок разработка внедрена в серийное производство. При этом были также изготовлены новые элементы. Разработка позволила увеличить на 2% КПД компрессора среднего давления, а также минимизировала динамические напряжения», —сказал начальник отдела перспективных разработок «ОДК-Кузнецов» Максим Михеев.

Заказчику в лице ПАО «Газпром» уже поступили четыре НК-36СТ усовершенствованной конструкции. В ходе гарантийного обслуживания двигателей, находящихся в эксплуатации, планируется модернизировать весь парк работающих изделий НК-36СТ.


СПРАВКА:

НК-36СТ — промышленный газотурбинный двигатель, разработанный на основе конверсии авиационного газогенератора НК-32 и предназначенный для работы в составе газоперекачивающих агрегатов. Номинальная мощность ГТД составляет 25 МВт. Газоперекачивающий агрегат такой мощности позволяет транспортировать природный газ на расстояние порядка 130 км. Двигатель имеет модульную конструкцию, облегчающую его монтаж и транспортировку, КПД силовой установки составляет 36,4%. НК-36СТ может эксплуатироваться в различных климатических условиях — от +50 до −60 градусов по Цельсию при влажности от 20 до 100%. Назначенный ресурс двигателя — 100 тысяч часов. В 2016 году в составе двигателя НК-36СТ успешно завершены эксплуатационные испытания малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС), снижающей выбросы вредных веществ в окружающую среду до требований ГОСТ 28775-90, начато ее внедрение в серийное производство.

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НК-32
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