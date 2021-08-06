Два Superjet по технической причине прервали полет минувшей ночью

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Россия" Челябинск-Москва утром в четверг по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, в ближайшее время пассажиров отправят в пункт назначения резервным бортом. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь аэропорта Елена Светлова.

"На борту 84 пассажира, в том числе двое детей. Все чувствуют себя хорошо. Обеспечены водой и питанием. Резервный лайнер уже стоит, в 11.20 они вылетают", - сказала пресс-секретарь.

Она уточнила, что рейс вылетел в 5:25 по местному времени (3:25 по Москве) и вернулся в 6:25 (4:25 по Москве).

Как уточнили агентству в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, по предварительным данным, на борту сработал датчик неисправности системы.

"Сработал датчик низкого давления в топливной системе. В связи с этим командир корабля принял решение вернуть борт в аэропорт вылета", - сказали в пресс-службе.

Информированный источник сообщил, что вернувшийся в Челябинск самолет – Superjet-100.

Инцидент с рейсом Екатеринбург-Москва

За четыре часа до этого экипаж другого Superjet-100, совершавшего рейс Екатеринбург-Москва, был вынужден совершить экстренную посадку в Казани в ночь на четверг из-за разгерметизации.

"Спустя порядка 40 минут после вылета на высоте около 10 тысяч метров произошла разгерметизация. Экипаж запросил аварийное снижение до 3 тысяч метров", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

При этом командир запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. "Диспетчеры предложили совершить посадку в Казани. Самолет направился туда на минимально допустимой высоте и благополучно приземлился", - сказал источник.