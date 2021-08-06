Войти
Интерфакс

Два Superjet по технической причине прервали полет минувшей ночью

233
0
0
Лайнер Sukhoi Superjet 100
Лайнер Sukhoi Superjet 100.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Россия" Челябинск-Москва утром в четверг по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, в ближайшее время пассажиров отправят в пункт назначения резервным бортом. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь аэропорта Елена Светлова.

"На борту 84 пассажира, в том числе двое детей. Все чувствуют себя хорошо. Обеспечены водой и питанием. Резервный лайнер уже стоит, в 11.20 они вылетают", - сказала пресс-секретарь.

Она уточнила, что рейс вылетел в 5:25 по местному времени (3:25 по Москве) и вернулся в 6:25 (4:25 по Москве).

Как уточнили агентству в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, по предварительным данным, на борту сработал датчик неисправности системы.

"Сработал датчик низкого давления в топливной системе. В связи с этим командир корабля принял решение вернуть борт в аэропорт вылета", - сказали в пресс-службе.

Информированный источник сообщил, что вернувшийся в Челябинск самолет – Superjet-100.


Инцидент с рейсом Екатеринбург-Москва

За четыре часа до этого экипаж другого Superjet-100, совершавшего рейс Екатеринбург-Москва, был вынужден совершить экстренную посадку в Казани в ночь на четверг из-за разгерметизации.

"Спустя порядка 40 минут после вылета на высоте около 10 тысяч метров произошла разгерметизация. Экипаж запросил аварийное снижение до 3 тысяч метров", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

При этом командир запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. "Диспетчеры предложили совершить посадку в Казани. Самолет направился туда на минимально допустимой высоте и благополучно приземлился", - сказал источник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Похожие новости
08.12.2017
ОАК надеется на положительное решение от США по поводу поставок SSJ-100 в Иран
08.09.2015
«Суперджет» летит на восток
19.06.2013
«Илюшин Финанс» подписалась на Superjet 100
30.01.2013
Администрация Хабаровского края и ОАО «ОАК» подписали соглашение о сотрудничестве
16.01.2008
Путин разрешил компании "Алениа аэронаутика" участие в уставном капитале ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" в размере 25% акций плюс одна акция
09.01.2007
Тайная война Алексеев Сафоновых
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 15:47
  • 22
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины
  • 06.08 15:17
  • 2
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 06.08 15:12
  • 1
РФ, Узбекистан и Таджикистан на учениях у границы с Афганистаном опробуют новые способы ведения боя и новую технику - ЦВО
  • 06.08 15:11
  • 1
Прививки не обсуждаются: ревакцинацию вооруженных сил начнут с ПВО
  • 06.08 14:51
  • 19
Куда катятся белорусские шасси
  • 06.08 14:45
  • 189
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 06.08 14:37
  • 197
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 14:14
  • 1
"Перебросят в Черное море". Киев потратит миллиарды на новое оружие
  • 06.08 13:43
  • 3
Илон Маск показал готовую первую ступень Starship
  • 06.08 12:47
  • 1
Россия хочет, чтобы вы знали: она создает новую гиперзвуковую ракету (The National Interest, США)
  • 06.08 12:11
  • 4
Дмитрий Кулеба заклинает: Украина — это часть Запада (Foreign Affairs, США)
  • 06.08 11:18
  • 47
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 06.08 11:02
  • 42
"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95
  • 06.08 10:04
  • 1
LuWa: заменитель «Ласки»?
  • 06.08 08:27
  • 2
Мексика обвинила оружейников США в продаже своей продукции наркокартелям