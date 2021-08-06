Второй серийный самолет Ил-96-300 приступил к летным испытаниям в Воронеже

В РФ Ил-96-300 использует только специальный летный отряд "Россия"

ВОРОНЕЖ, 5 августа. /ТАСС/. Заводские летные испытания второго в 2021 году серийного самолета Ил-96-300 начались на Воронежском авиазаводе (Воронежское авиастроительное объединение, ВАСО), где самолет был собран. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в авиаотрасли.

"Второй в этом году серийный самолет Ил-96-300 приступил к летным испытаниям", - сказал он.

По данным пресс-службы Воронежского авиазавода, полет проводился на высоте 5-9 тыс. м, выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности всех его систем и силовой установки, радиотехнических средств захода на посадку. "Продолжительность полета составила около двух часов. По словам командира экипажа, полетное задание выполнено в полном объеме", - отмечено в распространенном пресс-службой сообщении.

Самолет Ил-96-300 является широкофюзеляжным дальнемагистральным пассажирским самолетом. В его аэродинамической компоновке, конструкции и системах применены новейшие конструкторские решения, обеспечивающие высокий уровень безопасности и экономичности самолета в эксплуатации. В РФ Ил-96-300 использует только специальный летный отряд "Россия", обслуживающий первых лиц государства. Программа Ил-96 обеспечивает основную загрузку ВАСО.