Иностранным военным атташе довели замысел и цели учения «Запад-2021».

На брифинге, который состоялся в четверг 5 августа в Центральном Доме офицеров, перед представителями средств массовой информации и военно-дипломатического корпуса, аккредитованными при Министерстве обороны Республики Беларусь, выступил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич.

Темой выступления стало предстоящее совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021», одним из руководителей которого является Виктор Гулевич.

Начальник белорусского генштаба довел до приглашенных журналистов и военных атташе основы замысла учения, подчеркнув при этом, что замысел разработан совместно генеральными штабами вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации и носит сугубо оборонительный характер.

«При его (замысла) разработке использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающий обострение международных противоречий до уровня, способного привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также развязыванию агрессии против Союзного государства», – отметил Виктор Гулевич.

Также было сказано, что при разработке замысла были учтены современные подходы к применению войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также форм и способов применения войск, выработанных в вооруженных силах двух государств.

Были озвучены тема и цели мероприятия.

Тема учения – «Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

Основными целями его являются:

повышение уровня готовности и способности органов военного управления, войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Союзного государства, их взаимодействия и полевой выучки в ходе ведения боевых действий;

выработка и апробирование варианта совместных действий

в ходе отражения агрессии против Союзного государства в интересах сохранения территориальной целостности Республики Беларусь

и Российской Федерации.

Подводя итоги своего выступления, генерал-майор Гулевич озвучил ожидаемый эффект от проведения учения «Запад-2021»: «Оно позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры и проверить готовность и способность региональной группировки войск выполнить задачи по предназначению».

Николай Крылов