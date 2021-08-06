Откровенный разговор об учении «Запад-2021».

Транспарентность (от латинского «trans» – прозрачный, насквозь и «pareo» – быть очевидным) – отсутствие секретности, ясность, основанная на доступности информации, информационная прозрачность.

Таково значение слова, очень популярного в некоторых международных организациях. Особенно, если дело касается совместных мероприятий подготовки вооруженных сил России и Беларуси. В частности – совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021».

Как раз о нем говорил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич 5 августа на брифинге, который состоялся в Центральном Доме офицеров.

Общение с представителями средств массовой информации и военно-дипломатического корпуса, аккредитованных при Министерстве обороны Республики Беларусь, проходило именно в духе транспарентности, в том буквальном ее значении, которое приведено выше – не оставляя каких-либо секретов, с достижением ясного и полного понимания присутствующими всех вопросов на основе доступности информации и информационной прозрачности.

На протяжении всего выступлении начальник генерального штаба неоднократно акцентировал внимание участников брифинга на открытости и прозрачности белорусской стороны в вопросах освещения предстоящего мероприятия.

Генерал Гулевич выразил надежду на то, что и сам брифинг также послужит формированию спокойной и доверительной обстановки вокруг учения «Запад-2021»: «Надеюсь, что после сегодняшней нашей встречи домыслов станет меньше, и они не будут будоражить мировую общественность ни сейчас, ни после завершения учения».

В подтверждение своих слов начальник белорусского генерального штаба довел до участников брифинга численность войск, вооружения и военной техники, которые будут задействованы в ходе учения, а также полигоны, на которых предполагается отработать практические действия.

Так, на территории Республики Беларусь будут задействованы: 230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский», 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Домановский», 210 авиационный полигон «Ружанский» и полигон «Брестский». На территории Российской Федерации будут задействованы девять полигонов: «Кирилловский», «Струги Красные», «Мулино», «Погоново», «Хмелевка», «Правдинский», «Добровольский», «Дорогобуж», «Вольский».

Количество военнослужащих, принимающих участие в учении на территории Республики Беларусь, составит около 12 800 человек, в том числе около 2500 российских военнослужащих и до 50 казахстанских военнослужащих из состава КСОР ОДКБ.

На учении будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков; около 110 единиц артиллерии и РСЗО; более 30 самолетов и вертолетов, о чем 30 июля 2021 года были уведомлены государства-участники ОБСЕ по Венскому документу 2011 года.

Также открыто начальник генштаба довел замысел учения и рассказал о проделанной работе при его подготовке.

Как рассказал Виктор Гулевич, в основу замысла был положен сценарий возникновения кризисной ситуации нарастания и возникновения конфликта, связанной с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку.

Подчеркнув, что, согласно замыслу, территории противоборствующих сторон и государственные границы определены условно, руководитель учения указал на главную причину обострения кризиса – стремление «Западных» дестабилизировать обстановку на территории Республики Полесье и добиться ухудшения отношений между субъектами Союзного государства, сменить политическое руководство в Республике Полесье и присоединить ее западные области к Нярис (соседняя страна).

Продолжая откровенный разговор, генерал-майор Гулевич при этом отметил, что в соответствии с замыслом учения численность участвующих в нем войск, привлекаемых танков, боевых бронированных машин, РСЗО и артиллерийских систем, количество планируемых самолетовылетов не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, устанавливаемый различными договорами и соглашениями в области контроля над вооружениями.

В то же время, белорусское военное руководство, неукоснительно выполняя все взятые на себя обязательства в рамках международных и региональных договоров в военно-политической сфере, следует не только букве, но и духу этих документов в интересах повышения доверия и укрепления позитивной стабильности в отношениях. Поэтому еще в конце 2020 года Беларусь официально уведомила государства-участников ОБСЕ о предстоящем совместном стратегическом учении «Запад-2021» и пригласила для наблюдения за ним представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Беларуси.

«В дополнение к ним, для наблюдения и освещения активной фазы учения в установленном порядке будет осуществлена аккредитация представителей средств массовой информации», – добавил генерал-майор Гулевич.

Завершая свое выступление, начальник генерального штаба выразил уверенность в том, что все приглашенные на брифинг убедились в открытости Республики Беларусь и получили исчерпывающую информацию о предстоящем учении.

Николай Крылов