Ключ от Армагеддона

Пентагон начал проверку защищенности чрезвычайного ранца президента

В последние недели американская и мировая пресса заполнены сообщениями и рассуждениями экспертов о безопасности так называемого ядерного чемоданчика (ЯЧ), постоянно сопровождающего президентов США со времен Дуайта Эйзенхауэра. Эта проблема обрела актуальность после того, как 6 января этого года агрессивная толпа сторонников покидающего пост Дональда Трампа ворвалась в здание Конгресса и оказалась в нескольких сотнях метров от второго переносного пульта управления ядерным оружием Америки, с которым ретировавшегося из Капитолия вице-президента Майкла Пенса сопровождал офицер секретной службы.

СПАСТИ И СОХРАНИТЬ

19 июля Управление генерального инспектора (OIG) Пентагона объявило о том, что специалистами будет проведено рассмотрение планов МО по обеспечению безопасности ЯЧ, в котором находятся коды пусков ядерных ракет и оборудование связи.

Прямая ответственность за сохранность этого объекта возложена на сотрудников Секретной службы (СС) США. Это ведомство обеспечивает охрану президента, вице-президента, других высокопоставленных чиновников. Согласно федеральному законодательству, человек с ядерным чемоданчиком должен всегда находиться рядом с президентом.

На своем сайте главный контролер военного ведомства опубликовал меморандум, адресованный директору Ситуационной комнаты (СК) Белого дома и председателю Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ). После Джона Кеннеди все президенты США использовали СК в качестве штаба и командного пункта в моменты международных кризисов и в процессе вооруженных конфликтов. Как указывается в меморандуме, будет произведена проверка действий ответственных лиц Пентагона в тех случаях, когда чрезвычайный ранец президента (ЧРП), так официально называется ЯЧ, будет утерян или попадет в руки лиц, не имеющих к нему права доступа.

В марте председатель подкомитета по национальной безопасности Комитета по надзору и реформе Палаты представителей Стивен Линч и председатель подкомитета по стратегическим силам Комитета по вооруженным силам этой же палаты Джим Купер обратилась к генеральному инспектору МО с просьбой о рассмотрении проблемы обеспечения безопасности ЯЧ президента, который в СМИ часто называют «ядерным футболом», «красной кнопкой» и т.д.

На решение генерального инспектора провести соответствующую проверку ее инициаторы отреагировали следующим заявлением: «Крайне важно, чтобы мы полностью понимали процессы и процедуры, которые существуют для защиты президентского чрезвычайного ранца, особенно когда его хранители могут быть в опасности, мы приветствуем Министерство обороны за то, что оно приняло нашу просьбу инициировать эту оценку. Мы с нетерпением ожидаем рассмотрения их выводов, как только отчет будет завершен».

Как отмечают американские эксперты, бунтовщики не смогли бы воспользоваться информацией, содержащейся в кейсе, даже если бы они смогли завладеть «футболом» Пенса, поскольку в него встроена эффективная и сложная система контроля безопасности, а также потому, что резервный пульт передачи команды на применение ядерного оружия становится функциональным только тогда, когда президент теряет возможность управления ядерной триадой Америки или утрачивает дееспособность. Однако в руках лидеров обозленной толпы могли оказаться самые передовые технологии, и их дальнейшая судьба оставалась бы под большим вопросом.

В дополнение к нападению на Капитолий безопасность ЧРП была поставлена под сомнение и в связи с инцидентом, произошедшим во время официального визита Трампа в Пекин в 2017 году.

Сотрудники китайских и американских спецслужб устроили потасовку из-за ядерного чемоданчика Дональда Трампа во время его визита в Китай в ноябре 2017 года. Об этом сообщил журналист американского интернет-сайта Axios Джонатан Свон со ссылкой на свои источники.

По его данным, инцидент имел место 9 ноября, когда Трамп и сопровождающие его лица посетили Дом народных собраний в Пекине, в котором проходят заседания парламента КНР. Во время этого визита глава аппарата Белого дома Джон Келли и агенты Секретной службы США проводили переговоры с китайскими коллегами по ядерным вооружениям.

Как рассказали очевидцы, когда военный помощник президента США, несущий ЯЧ, попытался войти в зал, сотрудники китайской службы безопасности (СБ) заблокировали ему проход. Хотя по протоколу сотрудник, отвечающий за ядерный чемоданчик, должен все время находиться рядом с президентом США.

Носитель ЧРП поспешил в соседнюю комнату и рассказал о произошедшем Келли. Тогда глава аппарата вместе с ним присоединился к группе американских чиновников, которая должна была войти в зал переговоров. Но сделать это все равно не удалось. Как только Келли и помощник с чемоданчиком попытались войти в зал, китайский сотрудник СБ придержал главу аппарата США рукой, а тот его оттолкнул. На выручку шефу тут же бросился агент секретной службы США, который схватил китайского правоохранителя и повалил его.

Потасовка длилась всего несколько секунд и была моментально улажена. Во время инцидента ЧРП находился в безопасности. Чуть позже начальник китайской СБ извинился перед американской делегацией.

По данным Свона, не сообщать в СМИ о произошедшем, чтобы не раздувать скандал, попросили в штабе Трампа. Собеседники журналиста уточнили, что представители президента США, как обычно перед любой поездкой, проинформировали своих зарубежных коллег о порядке перемещений президента, однако, видимо, эта информация была доведена не до всех сотрудников СБ КНР.

ПОДГОТОВКА И ИНСТРУМЕНТ КОНЦА СВЕТА

Принятие решения о нанесении ядерных ударов по противникам США – прерогатива президента. Он имеет высшие полномочия по введению в действие ядерного оружия, но обязан проконсультироваться со своими главными советниками в МО и в других ведомствах, прежде чем отдавать такой приказ.

Командование ядерной триадой требует собранности, трезвости, умеренности, наличия дипломатических способностей и понимания технологий, которыми владеет сторона противника. Ни одна из властных структур не может наложить вето на приказ президента США о начале ядерной атаки. Сразу же после принесения президентской клятвы каждый новый глава Белого дома принимает участие в секретном брифинге, на котором ему разъясняется процедура отдания приказа о начале ядерной атаки. Потенциально это последняя обязанность президента, во власти которого находится право применить ежедневно обновляемые коды для запуска ядерного оружия.

Цель брифинга – не подробное объяснение верховному главнокомандующему ВС США положений Оперативного плана 8010 12, которым после распада СССР Пентагон заменил действовавший во времена холодной войны Единый интегрированный оперативный план СИОП. Новым планом предусматривается использование более 1700 боевых блоков для нанесения ядерных ударов по РФ, КНР и еще нескольким государствам. Основными целями таких ударов являются руководство этих стран, их ВС, особенно ядерные силы и другие компоненты военной инфраструктуры, объекты, системы и средства политического и военного управления, предприятия ОПК, объекты энергоснабжения и крупные города.

Брифинг организуется, чтобы гарантировать точное понимание вступающим в должность главой государства процедуры отдачи приказа о ядерной атаке в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В случае начала ядерной атаки на Америку у президента будет всего несколько минут, чтобы проконсультироваться с главными советниками своей администрации перед отданием приказа о начале ответной ядерной атаки.

Формирование приказа о начале ядерной войны – многофазовый процесс, в котором участвуют высшие военные чины Пентагона, следуя правилам заранее определенных действий. Совещание президента со своими советниками будет иметь предельно краткий характер, поскольку в экстренных ситуациях, когда речь идет о безопасности страны, подвергшейся или находящейся под угрозой ядерного нападения, не остается времени на ведение бессодержательных разговоров. Это совещание будет носить чисто формальный характер и предназначено главным образом для того, чтобы его участники, прежде чем согласиться с намерением главы Америки и верховного главнокомандующего сокрушить своих противников ядерным мечом, убедились в том, что он находится в здравом уме, объективно и адекватно оценивает выбираемый курс действий и полностью осознает возможные последствия.

После завершения этих формальностей президент принимает окончательное решение о задействовании ядерной триады. Его приказ может быть отдан из одного из командных пунктов, которых несколько на территории США, или с помощью ЧРП. Указание направляется в ОКНШ и далее все идет установленным порядком.

Ядерный чемоданчик президента США содержит оборудование и информацию, которые обеспечивают президенту США возможность отдать приказ о применении ядерного оружия. Это своеобразный мобильный пульт в системе управления Стратегическими ядерными силами (СЯС), он предназначен для использования в тех ситуациях, когда президент находится вне Белого дома или стационарных командных пунктов, распложенных в нескольких штатах Америки.

Содержимое и принцип действия ЯЧ президента США являются государственной тайной самого высокого уровня. Однако за долгое время его существования некоторые косвенные данные о составе и порядке использования этого ключа от двери Судного дня для жителей Земли стали известны американской и мировой общественности.

Как уже отмечалось, ЧРП следует за президентом в любой ситуации и всегда находится в нескольких шагах от него. Его носит офицер, который должен пройти самую строгую проверку и получить уровень доступа «Белый янки». Вес чемодана составляет около 20 кг. Второй такой чемодан закреплен за вице-президентом, а третий хранится в Белом доме.

Категорию «Белый янки» получают те немногие избранные военнослужащие СВ, ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты, Космических сил и Береговой охраны, которые непосредственно работают с президентом или вице-президентом США. Они имеют право знакомиться с любой информацией всех федеральных ведомств Америки независимо от грифа секретности. Критерии для получения офицерами такого допуска включают обязательное американское гражданство, неоспоримую лояльность и абсолютное отсутствие какого-либо иностранного влияния на них, на их семьи или на других лиц, с которыми эти военнослужащие поддерживают тесные связи.

По информации различных специалистов МО, имевших непосредственное отношение к ЧРП, в нем находятся радиопередатчик спутниковой связи и материалы, на основе которых президент США принимает решение о применении ядерного оружия. В эти материалы входят краткое описание возможных вариантов нанесения удара и рекомендации о дальнейших действиях в условиях чрезвычайного положения, которое последует за ядерной атакой и ответным ударом. Эти материалы составляются Агентством национальной безопасности (варианты удара) и Советом национальной безопасности США (последующие действия). Вопреки распространенному мнению, чемоданчик не содержит ежедневно обновляемых кодов запуска, так называемых золотых кодов, которые на самом деле президент держит при себе.

Идея создания портативного переносного пульта управления СЯС возникла после Кубинского ракетного кризиса. Президент Кеннеди опасался, что какой-нибудь советский военачальник на Кубе может запустить свои ракеты без разрешения Москвы. После кризиса Кеннеди приказал пересмотреть систему ядерного командования и управления США. Был подписан строго засекреченный Меморандум о мерах национальной безопасности, которым регламентировалось создание ЧРП.

Подобные чемоданчики имеются в России. Они имеют кодовое название «Чегет». По некоторым данным, аналогичные мобильные пульты существуют во Франции и в Китае. Официальных данных по этому поводу не существует. Однако известно, что во всех этих странах формы использования, охраны и передачи этих устройств имеют свои особенности, отличающиеся от принятых в США.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»