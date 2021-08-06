В США обижены «невниманием» России и Китая к мощи американского флота

США начали «масштабные» военно-морские учения.

Первые - совместные военные учения под руководством Индо-Тихоокеанского командования США с участием Японии, Австралии и Великобритании.

Вторые - «крупномасштабные учения 2021 года», проводимые ВМС США по всему миру. Как сообщают СМИ, крупнейшие военно-морские учения с 1981 года. Представители командования сообщили, что они призваны продемонстрировать Китаю и России, что военно-морские силы США могут одновременно решать проблемы в Черном море, Восточном Средиземноморье, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

США хотят внушить страх Китаю и России, поиграв мускулами в шаге от их границ. Китай в ответ проводит военные учения на обширной акватории в Южно-Китайском море между островами Хайнань и Сиша. Ни Китай, ни Россия не намерены соперничать с США за господство на море, но эти страны готовы незамедлительно ответить на любые попытки США посягнуть на их суверенитет и интересы, пишет Global Times.

При нынешних современных технологиях у крупных держав есть достаточно возможностей для уничтожения всех целей на больших расстояниях. ВМС США создали глобальную военную систему, которая поддерживается их союзниками. Но если США вступят в настоящую войну с Китаем и Россией, то их военно-морские силы могут и проиграть. Для крупных держав военно-морской флот – это, все-таки скорее демонстрация силы и решимости. Необходима большая фантазия и всесторонний анализ, чтобы увидеть их реальный эффект в современных войнах. Мы надеемся, что такого испытания никогда не будет.

Время от времени США пытаются показать Китаю и России, что они умеют вести войны и не боятся вести войну на два фронта. Китай, в свою очередь, пытается доказать США и их союзникам, что он любит мир, но и не боится войны с США в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море. Пекин полон решимости и способен сражаться до конца и победить США, если эти районы будут атакованы американцами.

Да, США демонстрируют свою военную мощь по всему миру, но это не влияет на тот же Китай, цитирует издание ВПК. Если США развернут свои вооруженные силы в Южно-Китайском море, независимо от того, сколько военных кораблей они туда отправят, эти корабли будут, как безобидная группа кроликов, взята на прицел китайской артиллерией.