Пентагон сразится с террористами дистанционно

США уходят от решения афганской проблемы

Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода войск США и других стран НАТО, который должен завершиться 31 августа. Движение «Талибан» (запрещено в РФ) овладело значительными территориями в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Как заявил представитель талибов Сухаил Шахин англоязычной гонконгской газете South China Morning Post, в настоящее время группировка контролирует 85% территории страны.

Президент США Джозеф Байден недавно объявил, что сократит воздушную поддержку афганских сил и атаки авиации на террористические группировки с региональных баз. Борьбу с формированиями боевиков Пентагон будет вести дистанционно, а удары по ним – наноситься с военных баз США, находящихся за границами Афганистана. Но пока, как отмечают эксперты, совершенно непонятно, как это будет выглядеть на практике. Правда, не исключено, что Пентагон пересмотрит тактику своих действий, если столицы провинций перейдут к талибам. Однако глава Центрального командования армии США генерал Кеннет Маккензи в прошлое воскресенье заявил, что США продолжат авиаудары в поддержку афганских сил «в ближайшие недели, если талибы продолжат свои атаки».

Заявленная цель будущих операций состоит в том, чтобы реализовать поставленную еще в 2001 году задачу: остановить и прекратить превращение Афганистана в тренировочный полигон и стартовую площадку для нападений боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) на США. После 20 лет боевых действий ячейки этой крайне агрессивной группировки все еще базируются на территории страны. Кроме того, здесь нашли убежище и создали свои лагеря еще более радикально настроенные экстремисты, входящие в вооруженные формирования «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ). По заявлениям Вашингтона, США будут атаковать эти группы, если они продолжат расширять свое присутствие и свои позиции на территориях, находящихся под контролем талибов.

Среди вопросов, на которые не было дано ответа, по крайней мере публично, – степень будущего участия США в стабилизации обстановки в Афганистане и в борьбе с боевиками. Будет ли их авиация постоянно находиться в воздушном пространстве страны или только периодически там появляться? Какой уровень присутствия «Аль-Каиды» или ИГ может стать основанием для нанесения ударов? Будут ли талибы подвергаться нападениям, если появятся факты или подозрения в их сотрудничестве с террористическими группировками? Кроме того, стоит вопрос: какие базы могли бы использовать ВВС США и с каких расстояний будет действовать авиация?

Все эти проблемы обсуждались более 10 лет назад, когда Барак Обама решал проблему о выводе войск из Афганистана, за что выступал тогдашний вице-президент Джозеф Байден. Но Барака Обаму в конце концов убедили провести вместо этого переброску войск, поэтому никаких выводов сделано не было.

«Было много усилий, вложенных в поиск того, как могут наноситься удаленные удары. Тот факт, что все они были неоптимальными, был одним из факторов, которые способствовали значительному продлению американского военного присутствия в Афганистане», – сказала Лорел Миллер, исполнявшая в то время обязанности специального посланника по Афганистану и Пакистану, а сегодня занимающая должность директора азиатской программы Международной кризисной группы.

Расстояния, с которых будут действовать американские самолеты, могут быть очень большими. В последние дни администрация Байдена ведет переговоры с некоторыми государствами Центральной Азии, в которых тема возможного базирования ВВС США будет стоять на первом месте повестки дня.

Дэвид Петреус, занимавший пост главы Центрального командования США, командующего войсками США и союзников в Афганистане и директора ЦРУ, заявил, что прямого пути продолжения военных операций после вывода войск не будет. «Действовать за пределами Афганистана будет чрезвычайно сложно, гораздо сложнее, чем в большинстве других стран. Афганистан не имеет выхода к морю и находится на значительном расстоянии от наших ближайших баз в странах Персидского залива», – заметил бывший генерал в беседе с корреспондентом британской газеты Guardian. Он также подчеркнул, что если США перестанут оказывать давление на Аль-Каиду и ИГ и различными способами разрушать их, то в какой-то момент Пентагону снова придется начать непосредственные боевые действия в Афганистане: «...а это всегда сложнее, когда вы, как в Ираке, отказались от своих баз и инфраструктуры и сократили разведывательное присутствие подразделений разведки».

Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Джейсон Демпси, бывший пехотный офицер, служивший в Афганистане, отметил, что материально-технические трудности ВС США в Центральной Азии и Афганистане не сильно отличаются от тех, которые существуют в других частях мира, где ВВС Пентагона проводит контртеррористические операции. Однако в Афганистане эти трудности могут быть преодолены и путем использования гражданских структур для решения стоящих задач.

«Америка должна выйти за рамки идеи, что единственным способом оказания влияния на другие страны являются действия вооруженных сил», – сказал Дэмпси. «Мы должны выяснить, как использовать рычаги, которые у нас есть, чтобы держать ситуацию под контролем. «Талибан» не хочет быть государством-изгоем, так что это один из рычагов, которые у нас есть», – добавил бывший офицер.

29 июля по случаю Дня государственного флага Афганистана в президентском дворце состоялась праздничная церемония, в которой приняли участие глава государства Мохаммад Ашраф Гани, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и другие высокопоставленные афганские политики.

Выступая на мероприятии, президент подчеркнул, что национальный флаг является символом гордости и единства афганского народа. Он отметил, что у конфликта в стране нет военного решения, все афганцы заинтересованы в установлении мира. «Вы не сдадитесь, но и мы не сдадимся. Поэтому решение состоит в том, чтобы прийти к соглашению», – сказал президент, обращаясь к талибам. Он добавил, что правительство «не будет подчиняться разрушительным планам иностранцев и группировок по превращению страны в поле боя».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»