Эфиопия пытается войти в клуб производителей оружия

Аддис-Абеба постепенно из покупателя оружия превращается в его производителя. Фото со страницы Абия Ахмеда Али в Twitter.

Африканская страна работает по российско-китайским лекалам

Структурой, объединяющей предприятия военно-промышленного комплекса Эфиопии, является государственная военно-промышленная корпорация «МЕТЕК» с прямым подчинением премьер-министру страны. В настоящее время в состав организации входят 90 предприятий, которые задействованы в 15 промышленных отраслях.

Руководство «МЕТЕК» стремится увеличить прибыль от своей деятельности. С этой целью предпринимаются шаги, направленные на организацию и расширение производства продукции военного и двойного назначения, осуществляется ремонт военной техники, стоящей на вооружении армий африканских стран.

Для достижения поставленных задач в непосредственном подчинении корпорации находятся все военные и ряд гражданских производственных комплексов, на базе которых налажен выпуск, техническое обслуживание и ремонт вооружения и военной техники.

Наиболее значимые предприятия ВПК Эфиопии охарактеризованы ниже.

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Авиаремонтный комплекс «Деджен Авиэйшн Индастри» (ДАВИ). Предприятие образовано в середине 1980-х. До 2010 года называлось «Авиаремонтный комплекс «Деджен», объект 0401413/15.

На ДАВИ налажены работы по техническому обслуживанию и ремонту планеров и систем вертолетов Ми-8/17, Ми-24/35, самолетов МиГ-21, МиГ-23, Ан-12, L-39. В феврале 2013 года введен в эксплуатацию стенд, позволяющий проводить диагностику и ремонт элементов силовых установок вертолетов семейства Ми.

Сотрудниками научно-исследовательского центра ДАВИ создан универсальный стенд для проверки авиационных двигателей российского производства 55, 55Б, 47М, Р25 и АЛ-31Ф, устанавливаемых на самолетах МиГ-21, МиГ-23 и Су-27. Также ведутся работы по модернизации вертолетных двигателей ТВ3–117 различных модификаций.

Вместе с этим командование Вооруженных сил Эфиопии проявляет обеспокоенность качеством проведения на предприятии ремонтно-восстановительных работ. В частности, два вертолета Ми-35 и два Ми-8, переданные в 2015 году в состав национальных ВВС и ПВО после капитального ремонта, признаны неисправными. Кроме того, небоеготовы три истребителя Су-27, восстановлением которых на ДАВИ занималась украинская компания «МиГремонт» (Запорожье). Характерными неисправностями вертолетов и самолетов являются проблемы с силовыми установками и бортовым оборудованием.

В настоящее время руководство корпорации активно прорабатывает вопрос организации на базе объекта ремонта планера и агрегатов самолета Су-27, а также создания регионального центра технического обслуживания (ТО) вертолетов. В связи с этим власти страны рассматривают возможность привлечения иностранных компаний и специалистов для оказания помощи предприятию. В интересах выбора фирмы-партнера эфиопская сторона в 2014 году направила обращения в ряд зарубежных организаций, специализирующихся в данной области.

В ответ на запрос эфиопов, в частности, испанская компания «Катхеликоптерс» в декабре 2014 года представила свои предложения по оказанию технической помощи в создании международного центра ТО вертолетов, отвечающего требованиям и стандартам Управления гражданской авиации Эфиопии и Европейского агентства авиационной безопасности. Испанцы выразили готовность оказать содействие местной стороне в открытии центра подготовки специалистов по техническому обслуживанию вертолетов и центра летной подготовки пилотов вертолетов.

Компания «Вертолеты России» в сентябре 2014 года также направила в ГВПК «МЕТЕК» свои предложения по организации совместной деятельности по созданию центра ТО вертолетов и дальнейшей его сертификации с предоставлением ему статуса официальной организации по обслуживанию вертолетов Ми-17. При этом эфиопы обратились к российской стороне с просьбой оказать им содействие в дооборудовании авиаремонтного предприятия под выполнение капитального ремонта и модернизации вертолетов Ми-8, Ми-17/171 и Ми-35, состоящих на вооружении в ВВС Эфиопии и других африканских стран.

На предприятии также реализуются проекты по созданию собственных образцов беспилотных летательных аппаратов (БЛА), многоцелевых пассажирских и учебно-тренировочных вертолетов.

Работы по созданию БЛА ведутся с 2008 года. В 2013 году проведены летные испытания опытных прототипов малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. Планеры (длина – до 2,5 м, размах крыльев – до 2,3 м) разработаны эфиопскими инженерами, в том числе прошедшими обучение в России. Оптико-электронное оборудование, системы управления и контроля закуплены в Израиле (компания «Блу Берд АэроСистемз»). Однако образцы не приняты на вооружение из-за ряда недоработок и несоответствия требованиям военных.

Одновременно принято решение о продолжении разработки средневысотных разведывательных БЛА с длительным временем полета. В настоящее время опытно-конструкторские работы ведутся по двум направлениям.

Эфиопия пока не производит танков, но активно занимается их модернизацией. Фото Reuters

Аппарат МН-1 сконструирован с использованием планера пилотируемого самолета серии XL RG американской компании «Велосити» (длина – 6,1 м, размах крыльев – 9,5 м, максимальная взлетная масса – 1225 кг, масса полезной нагрузки – 480 кг, дальность полета – до 1728 км). Системы дистанционного управления и контроля разработаны местными инженерами. Аппаратура видеонаблюдения закуплена в Турции.

Параллельно ведутся работы по созданию прототипа МН-2. Средневысотный разведывательный БЛА с длительным временем полета построен на разработанном эфиопскими инженерами облегченном планере, выполненном с использованием стекловолокна (длина – 6,8 м, размах крыльев – 11 м, максимальная взлетная масса – 450 кг, масса полезной нагрузки – 150 кг, дальность полета – до 1500 км).

Сроки проведения летно-технических испытаний БЛА МН-1 и МН-2 в связи с недоработками постоянно переносятся. В случае их успешной реализации намечено наладить мелкосерийное производство и использовать аппараты в качестве средств воздушной разведки и наблюдения в составе отдельной эскадрильи беспилотных летательных аппаратов ВВС Эфиопии.

Многоцелевой вертолет Hidase разработан на базе серийного S-52 производства американской компании «Сикорский Эйркрафт». Предприятием изготовлены два образца, которые в настоящее время используются для подготовки пилотов национальных ВВС. Вместе с тем руководство компании считает, что данная авиационная техника будет пользоваться спросом в гражданском секторе, а также на рынках стран региона. Основными заказчиками авиаремонтного предприятия являются:

на местном рынке – Министерство национальной обороны, Министерство по делам федерации (Министерство внутренних дел) и Служба национальной разведки и безопасности; на внешнем рынке – министерства обороны Джибути, Мозамбика, Нигерии, Руанды, Судана и Южного Судана.

БРОНЕТАНКОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Машиноремонтный комплекс «Бишофту Аутомотив Индастри». Предприятие изначально создавалось для обслуживания и ремонта бронетанковой и автомобильной техники ВС Эфиопии. Производственные мощности рассчитаны на проведение в год восстановительных работ в следующих объемах: бронетанковой техники – до 100 единиц; автомобильной техники – до 250 единиц; различных типов двигателей – до 275 единиц. Загрузка предприятия составляет не более 10–15%.

За последние годы руководство «МЕТЕК» приняло значительные меры по развитию производственных мощностей комплекса «Бишофту» и реализации на его базе совместных проектов с иностранными компаниями, главным образом из Китая. В настоящее время комплекс включает семь различных предприятий. На них проводятся модернизация и ремонт танков Т-55, Т-62, Т-72, БРДМ-2, БМП Тип 89 (КНР), крупноузловая сборка БМП WMZ551 (КНР); производство бронеавтомобилей Zilla (на базе израильской разработки), автобусов, грузовых и легковых автомобилей по китайским технологиям.

Для использования простаивающих цехов и пополнения государственного бюджета правительством Эфиопии принято решение о создании на базе «Бишофту Аутомотив Индастри» эфиопско-китайского совместного предприятия по крупноузловой сборке автомобильной техники. Во второй половине 2011 года на мощностях комплекса налажен выпуск городских автобусов «Хуанхэ». В 2012 году открыты линии по производству китайских грузовых автомобилей различных модификаций, пикапов и внедорожников марки «Фо» (FAW).

АРТИЛЛЕРИЙСКО-СТРЕЛКОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Предприятие по производству и ремонту стрелкового оружия «Гафат Армамент Индастри». Завод спроектирован под производство легкого стрелкового оружия. В настоящее время налажено изготовление автоматов ЕТ-97/1 (аналог российского АК-47), пулеметов «Гафат-01», 35-мм автоматических гранатометов ЕТ-04/01, 40-мм подствольных гранатометов ЕТ-97/2 (аналог российского РПГ-7), 82-мм минометов ЕТ-05/01 и снаряжения для разгона демонстраций.

Кроме того, на предприятии осуществляется обслуживание, ремонт и модернизация 122- и 130-мм артиллерийских пушек, автоматического оружия, в том числе крупнокалиберного, 60-мм и 82-мм минометов, а также выпуск различных запасных частей к ним.

БОЕПРИПАСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Комплекс по производству боеприпасов «Хомичо Амунишн Индастри». Комплекс спроектирован под производство боеприпасов крупного калибра: 130-мм и 122-мм артиллерийских снарядов, 82-мм и 60-мм мин, 100-мм снарядов для танковых пушек, патронов для стрелкового оружия. На предприятии имеется современное оборудование из Великобритании и Германии.

Развитие данного предприятия для правительства Эфиопии является одной из приоритетных задач. При этом увеличение выпуска патронов калибра 7,62-мм; 12,7-мм и 23-мм рассматривается с целью выхода на региональный рынок. Одним из перспективных направлений развития комплекса является организация ремонта и обслуживания ракет комплексов ПВО.

Основными заказчиками продукции предприятия на внешнем рынке являются Судан, Южный Судан и самопровозглашенная республика Сомалиленд (Сомали).

РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Радиоэлектроника представлена предприятием по производству высокотехнологичного оборудования «Хайтек Индастри». Завод специализируется на производстве, обслуживании и ремонте радиолокационного и навигационного оборудования, средств связи, приборов ночного видения и тепловизоров, используемых в национальных вооруженных силах и полиции.

Кроме того, на мощностях предприятия налажен выпуск камер видеонаблюдения, компьютерных мониторов, телевизоров, сотовых телефонов и светофоров.

Роман Кузнецов

Роман Иванович Кузнецов – журналист.