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Российская газета

Шойгу: Надо находить новые препараты, методы лечения и диагностики COVID-19

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ricardo Flores/Keystone Press Agency

Минобороны РФ продолжит борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом глава военного ведомства Сергей Шойгу сказал в четверг на встрече с учеными в Новосибирском академгородке.

"Конечно, мы продолжаем работать в этом направлении, появляются новые вакцины: и "Лайт", и прочие. Но я не медик, у нас есть врачи, у нас есть институты, у нас есть центры, у нас есть, в конце концов, те, кто занимался предотвращением и ликвидацией. Это войска радиационной, химической и биологической защиты", - заявил министр обороны.

Он напомнил, что 48-й Центральный НИИ Минобороны РФ принимал "самое активное участие" в разработке вакцины "Спутник V". Эти исследования проводились на базе платформы, ранее использованной для вакцины против Эболы. К ее созданию 48-й Центральный НИИ также причастен.

"Сегодня самый надежный способ - это вакцинация. А вообще все, что касается пандемии... Надо понять одну простую вещь: это надолго, нам надо научиться с этим жить, находить новые препараты, новые методы лечения, диагностики", - считает Шойгу. Он напомнил, что по поручению президента РФ Минобороны в сжатые сроки построило 31 многопрофильный центр, где люди лечились от COVID-19. В Вооруженных силах страны заболеваемость и смертность от этой инфекции, по словам министра, "кратно ниже, чем в гражданском секторе".

Шойгу также отметил что в Минобороны реагировали на любое обращение из регионов, а военные врачи были задействованы в 37 субъектах РФ. "В Московской области, например, у нас было задействовано 600 наших врачей, вылечили мы там больше 10 тысяч. Мы работали на Дальнем Востоке, в Красноярском крае, на северах, в Туве и Хакасии, готовы продолжать это делать", - перечислил он места оказания помощи.

Шойгу подчеркнул, что одной из главных задач является диагностика заболеваний коронавирусом. Поэтому еще в прошлом году за первые три месяца пандемии сеть ведомственных лабораторий минобороны была увеличена в девять раз.


Юрий Гаврилов

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