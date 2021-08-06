Шойгу проверит ход выполнения гособоронзаказа на Красноярском машиностроительном заводе

Министр обороны также заслушает доклад командования Ракетных войск стратегического назначения и Центрального военного округа

КРАСНОЯРСК, 5 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверит исполнение государственного оборонного заказа Красноярским машиностроительным заводом ("Красмаш"). Об этом сообщает в четверг российское военное ведомство.

"Сегодня в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) министр обороны РФ прибыл в Красноярск, где проверит ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии "Красмаш", - указали в Минобороны.

Шойгу также заслушает доклад командования Ракетных войск стратегического назначения и Центрального военного округа о выполнении мероприятий боевой подготовки, организации учебного процесса соединений и частей, дислоцированных в регионе, говорится в пресс-релизе ведомства.