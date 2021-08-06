В Новосибирске Шойгу проверил ход работ по тяжёлому беспилотному летательному аппарату «Охотник»

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова проверил ход опытно-конструкторских работ по изготовлению нового тяжелого беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Охотник». Пояснения Министру обороны давал глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Надеемся на то, что к 2022 работа будет завершена, и мы сможем подписать, как это сейчас принято в Вооружённых Силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт. Это нужно для того, чтобы промышленность знала, как строить свои планы на ближайшие 10 лет, чтобы она могла заказывать и комплектоваться по материалам, другим видам обеспечения», — сказал Сергей Шойгу.

Новосибирский авиационный завод проводит плановую работу по изготовлению опытных образцов БЛА С-70 в рамках программы «Охотник». 3 августа 2019 года экспериментальный образец БЛА С-70 совершил первый полёт, продолжавшийся более 20 минут. В том же году выполнен первый совместный 30-минутный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.

Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова — филиал ПАО «Компания «Сухой» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации «Ростех»). Основная продукция предприятия — принятый на вооружение фронтовой бомбардировщик Су-34. Самолёты Су-34 успешно используются в ВКС России и демонстрируют высокие эксплуатационные качества.

В этом году Новосибирский авиационный завод празднует 90 лет со дня образования. За все время существования предприятия на нём произведено более 30 тыс. самолётов. Предприятие по праву входит в число ведущих мировых производителей военной авиационной техники.