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Интерфакс-АВН

Россия и Китай готовятся к маневрам с участием 13 тыс. военнослужащих

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Совместные учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2019"
Совместные учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Около 13 тыс. военнослужащих и почти 500 единиц вооружения и техники будут задействованы в совместном российско-китайском учении "Сибу/Взаимодействие-2021", сообщил Восточный военный округ (ВВО) в четверг.

Учение состоится с 9 по 13 августа на полигоне "Цинтунся" в Нинся-Хуэйском автономном районе Китайской Народной Республики.

"В нем примут участие около 13 тыс. военнослужащих, будет задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

Россия направила на учение военнослужащих отряда оперативно-тактической авиации, личный состав мотострелкового соединения из Забайкальского края, его аппарат управления. Китай на учении будет представлен сухопутными войсками и ВВС.

В сообщении ВВО отмечается, что военнослужащие российского контингента в рамках подготовки к учению "Сибу/Взаимодействие-2021" приняли участие в практической тренировке по десантированию из вертолета посадочным способом. В тренировке были задействованы вертолеты Ми-8 ВВС Китая.

По данным округа, в ходе тренировки военнослужащие с экипировкой и штатным вооружением совершили посадку на воздушное судно, перелет и десантирование в незнакомом районе. Подразделение с ходу совершило многокилометровый марш по пересеченной местности с выполнением ряда практических задач. В ходе учебного мероприятия личный состав применял современные приборы наблюдения и разведки, ручные пулеметы, снайперские винтовки и автоматы АК-12.

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