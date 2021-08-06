Шойгу: Военные базы РФ в Таджикистане и Киргизии будут защищать рубежи ОДКБ

Российские военные в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае прямой агрессии с афганского направления. Об этом в четверг, 5 августа, на встрече с учеными в Новосибирском академгородке сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Наша база в Таджикистане достаточно мощная, сильная, и, конечно, она в случае необходимости, в случае прямой агрессии будет задействована в защите рубежей ОДКБ. То же самое касается нашей базы в Киргизии. Там тоже может возникнуть такая необходимость", - заявил министр.

Он отметил, что страны этой Организации по своим масштабам, оборонному потенциалу не могут быть на равных с Россией и нуждаются в помощи на афганском направлении, поскольку речь идет в конечном итоге о военной безопасности России.

"Надеемся, что те соглашения, которые существуют с движением "Талибан" (запрещена в РФ), будут выполняться. Но, имея прошлый и позапрошлый опыт, конечно, в это тяжело сходу поверить. Этим надо заниматься, чтобы все это не пришло к нам в страну. И тут надо наших членов ОДКБ всячески поддерживать, помогать им", - считает Шойгу.

Что касается неизбежных в связи с такой поддержкой финансовых затрат, то министр уверен, что "это не те деньги, о которых надо задумываться, когда решаем такие вещи".

Шойгу напомнил, что Москва и Душанбе реализуют совместную программу по перевооружению армии Таджикистана. Но сейчас возникла необходимость заняться укреплением и боевого потенциала погранвойск республики. "Программа большая, рассчитанная почти до 2040 года. Но сейчас возникла обоснованная необходимость заняться не только армией, но и границей", - объяснил министр.

Он также напомнил, что начинаются большие российско-таджикско-узбекские учения, на которых будут отработаны задачи, связанные с ситуацией в регионе. По словам Шойгу, от России в них задействуется более тысячи военнослужащих.

Юрий Гаврилов