Ракетоносцы-бомбардировщики будут работать на границе с Афганистаном

Россия задействует четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 на учениях в Узбекистане в районе границы с Афганистаном, сообщили в Минобороны РФ.

«Ту-22М3 перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область для участия в совместном российско-узбекском учении», - заявили в военном ведомстве.

Там отметили, что в ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетят с аэродрома в Саратовской области, выполнят перелет до полигона Термез и отработают задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами в ходе совместного российско-узбекского учения.

«Прикрытие российских бомбардировщиков обеспечит пара истребителей МиГ-29 войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Республики Узбекистан», - сообщили в ведомстве.

Учение продлится до 10 августа в районе, граничащем с Афганистаном.