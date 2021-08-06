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Ракетоносцы-бомбардировщики будут работать на границе с Афганистаном

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия задействует четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 на учениях в Узбекистане в районе границы с Афганистаном, сообщили в Минобороны РФ.

«Ту-22М3 перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область для участия в совместном российско-узбекском учении», - заявили в военном ведомстве.

Там отметили, что в ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетят с аэродрома в Саратовской области, выполнят перелет до полигона Термез и отработают задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами в ходе совместного российско-узбекского учения.

«Прикрытие российских бомбардировщиков обеспечит пара истребителей МиГ-29 войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Республики Узбекистан», - сообщили в ведомстве.

Учение продлится до 10 августа в районе, граничащем с Афганистаном. 

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