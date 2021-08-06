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Военно-промышленный курьер

Министр обороны провел встречу с научной общественностью в новосибирском академгородке

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Источник изображения: vpk-news.ru

Отвечая на вопрос заместителя председателя Сибирского отделения РАН академика Николая Похиленко о том, как можно поменять отношение Минобрнауки России к работам академических институтов для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), глава военного ведомства выразил мнение, что необходимо изменить оценку эффективности работы научных учреждений для ОПК.

«Скажу чисто свое мнение, но мне кажется, что надо менять оценочные показатели в этом смысле. Я, естественно, попробую на эту тему пообщаться, но для этого мне надо поглубже погрузиться в эту тему, потому что не люблю дилетантизма, а тем более, когда общаешься с министром науки», — сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны отметил, что результаты работ, которые ведутся в интересах ОПК, публиковать в зарубежных высокорейтинговых научных журналах нельзя, а оценка эффективности научных институтов во многом зависит именно от этого.

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Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Персоны
Шойгу Сергей
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