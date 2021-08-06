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Интерфакс-АВН

Балтфлот провел маневры с электронными пусками ракет "Калибр"

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Малый ракетный корабль «Мытищи»
Малый ракетный корабль «Мытищи» проекта 22800.
Источник изображения: Министерство обороны РФ

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Балтийский флот РФ провел учение по уничтожению отряда кораблей условного противника и отражению авианалета, сообщила пресс-служба флота в четверг.

"В морских полигонах Балтийского флота, расположенных в акватории Балтики, корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей "Советск" и "Мытищи" успешно выполнила электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась с использованием ракетных комплексов "Калибр-НК", - говорится в сообщении.

По словам военных, в ходе маневров корабли отработали отражение условного воздушного налета при помощи ствольной артиллерии, выполнены упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

"При выполнении стрельб личный состав радиотехнических боевых частей кораблей во взаимодействии с боевыми расчётами артиллерии отработал вопросы отражения ударов управляемым оружием. Они выполнили постановки ложных целей комплексом пассивных помех ближнего рубежа", - сообщил флот.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Проекты
БФ
Калибр КР
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