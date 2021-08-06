Балтфлот провел маневры с электронными пусками ракет "Калибр"

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Балтийский флот РФ провел учение по уничтожению отряда кораблей условного противника и отражению авианалета, сообщила пресс-служба флота в четверг.

"В морских полигонах Балтийского флота, расположенных в акватории Балтики, корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей "Советск" и "Мытищи" успешно выполнила электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась с использованием ракетных комплексов "Калибр-НК", - говорится в сообщении.

По словам военных, в ходе маневров корабли отработали отражение условного воздушного налета при помощи ствольной артиллерии, выполнены упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

"При выполнении стрельб личный состав радиотехнических боевых частей кораблей во взаимодействии с боевыми расчётами артиллерии отработал вопросы отражения ударов управляемым оружием. Они выполнили постановки ложных целей комплексом пассивных помех ближнего рубежа", - сообщил флот.