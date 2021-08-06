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Украинский «Антонов» назвал американские F-35 абсолютно бесполезными

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Источник изображения: vpk-news.ru

Истребители ВВС США F-35 оказались бесполезными боевыми самолётами против России. Это обусловлено мощными РЛС, которые активно сканируют воздушное пространство в радиусе нескольких сотен километров, не позволяя американским F-35 даже приблизиться к границам.

Сведения на этот счёт озвучил главный конструктор украинского предприятия «Антонов», подчеркнувший, что даже при вступлении Украины в НАТО, истребители пятого поколения не смогут предоставить необходимой защиты.

«Тот парк, который существует на сегодняшний день в Воздушных силах Украины — это советская техника. Ее необходимо обслуживать, искать или создавать запчасти, но это никоим образом не создает новые возможности. Спрогнозирован ресурс самолетов тактической авиации, которые стоят сейчас на вооружении - это 2030 год. Кто-то пытается фантазировать о 2035 и даже дальше, но это уже будут музейные экспонаты. Концепция обновления Воздушных сил Украины должна рассматриваться исключительно в ключе коллективной региональной системы безопасности воздушной обороны. Это имеет системное значение, потому что мы должны понимать, тот же F-35 в Украине не подойдёт. Даже когда мы станем членами НАТО, на границе с РФ сплошное радиолокационное поле, которое уже способно фиксировать малозаметные объекты», – цитирует Avia.pro заявление главного конструктора украинского предприятия «Антонов» Александра Лося.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-35
Компании
Антонов ГП
Проекты
NATO
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