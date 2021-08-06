Шойгу сообщил, что в технополисе "Эра" проходят службу 680 человек

По словам главы Минобороны, конкурс в научную роту в первом наборе достигал 25 человек на место

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Срочную службу в технополисе "Эра" проходят 680 человек, которые одновременно занимаются наукой, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на встрече с учеными Сибирского отделения РАН.

Он напомнил, что в научные роты и технополис "Эра" попадают на срочную службу выпускники гражданских вузов и университетов, прошедшие соответствующий конкурс. Причем конкурс в научную роту, отметил Шойгу, в первом наборе достигал 25 человек на место.

"Из всех отслуживших в научных ротах и "Эре" почти 580 ребят пошли работать в наши научные организации, наши НИИ и в высокотехнологичные отрасли нашей военной деятельности - это военный космос, ракетостроение", - сказал глава военного ведомства. Министр уточнил, что в настоящее время в Вооруженных силах РФ есть 17 научных рот. "В "Эре" у нас сейчас 680 ребят, которые проходят срочную службу и одновременно занимаются наукой", - добавил он. Шойгу отметил, что за время работы "Эры" в технополисе было создано больше 100 изобретений.

Министр также рассказал, что идея создать научные роты появилась после возникновения вопроса, почему выпускники университетов должны идти в Сухопутные войска и быть обычными пехотинцами, которые в течение года службы проведут 80% времени на полигоне, и почему из этой среды выпускников нельзя выбрать тех, кто имеет хорошие перспективы по продолжению своей карьеры в науке.