Россия увеличила поставки вооружения странам Центральной Азии из-за террористических угроз

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что страна также оказывает "методическое содействие в совершенствовании" Вооруженных сил Узбекистана, а также готовит для них квалифицированные кадры в российских военных вузах

ТАШКЕНТ, 5 августа. /ТАСС/. Россия увеличила поставки вооружений странам Центральной Азии для отражения возможных террористических угроз, заявил в четверг начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"В целях реагирования на обострение обстановки в регионе и отработки действий по отражению террористических угроз спланирован ряд совместных учений как на территории Узбекистана, так и на территории Таджикистана. Организованы дополнительные поставки вооружения, техники и военного имущества в рамках военно-технической помощи", - сказал он в ходе встречи с коллегой из Узбекистана Шухратом Халмухамедовым.

Герасимов отметил, что Россия также оказывает "методическое содействие в совершенствовании" Вооруженных сил Узбекистана, а также готовит для них квалифицированные кадры в российских военных вузах.