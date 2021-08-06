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РИА Новости

МИД: Россия не размещает военных на армяно-азербайджанской границе из-за дефицита доверия сторон

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Защитный шлем военнослужащего
Защитный шлем военнослужащего.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия не может разместить пограничников на армяно-азербайджанской границе из-за отсутствия международно-правового оформления и дефицита доверия сторон, заявил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.

Ранее и.о. премьера Армении Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном.

"Одной из проблем реализации размещения пограничников вдоль границы является отсутствие международно-правового оформления, на которое накладывается дефицит взаимного доверия сторон", - сказал Бикантов на брифинге.

По его словам, устойчивой деэскалации на границе можно добиться только посредством безотлагательного запуска работы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном с ее последующей демаркацией.

Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
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