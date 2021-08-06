Шойгу рассказал, где разрабатывали боевой лазер "Пересвет"

Лазерный комплекс "Пересвет" разработан усилиями ученых из Сарова (Нижегородская область), работавших под "постоянным вниманием" Минобороны РФ. Об этом в четверг на встрече в Новосибирске с учеными рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

В ходе общения научный руководитель Института лазерной физики СО РАН академик Сергей Багаев посетовал, что вынужден фактически каждую неделю бывать в Москве, чтобы пытаться решить ряд перспективных вопросов по работе института. По его словам, раньше специалисты различных федеральных ведомств и министерств часто бывали в Новосибирске. Теперь число таких "визитов" сократилось, и этим, как считает Багаев, пользуются научные организации из Москвы. Ученый предложил улучшить взаимодействие с этими организациями.

"В Москву едете к нам? В министерство обороны? - переспросил Шойгу. - Я терпеть не могу бюрократию и борюсь с этим делом. Мы делаем все, чтобы сократить дистанцию для науки. Проводим дни инноваций, начиная с тех, кто делает что-то в гараже напильником, и заканчивая большой наукой". Министр пригласил ученого на выставку техники и вооружений в парк "Патриот", где, по словам Шойгу, наука и последние разработки представлены "в самом широком смысле".

"Поверьте мне, я трачу много времени, чтобы с каждым поговорить и каждого посмотреть. Там несколько больших конференций, на которых будет обсуждаться искусственный интеллект и так далее. Я бываю у ваших коллег в Сарове. Благодаря их усилиям и нашему постоянному вниманию мы поставили такое замечательное оружие, как "Пересвет". И мы сегодня его уже имеем на вооружении. Я, во всяком случае, и те, кто занимается в ведомстве наукой, относимся к этому предельно внимательно", - заверил ученого глава военного ведомства России.

Он также сообщил, что Минобороны много денег выделяет на науку, поэтому нельзя говорить о том, что деньги в основном идут на московские организации. "Мы на науку тратим очень много. У нас на НИРы идет... это сотни миллиардов. И нам, конечно, хочется, чтобы эти средства вкладывались крайне эффективно. У вас здесь идет НИР на 17 миллиардов. Здесь, у вас. Завтра буду в Красноярске, там у нас НИР, по-моему, заканчивается на 92 миллиарда. Поэтому говорить, что все застревает в Москве - явный перебор", - сказал Шойгу. Тем не менее он согласился, что "в целом" взаимодействие с научными институтами нужно усиливать.

О новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых боевой лазер "Пересвет", впервые рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. Позже министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что установки комплекса "Пересвет" с 1 декабря 2018 года заступили на опытно-боевое дежурство. А с декабря 2019-го их используют для прикрытия наших ракетных комплексов.

Юрий Гаврилов