Химиотерапия: что нужно знать?

Для комплексного лечения онкологических заболеваний в большинстве случаев назначается химиотерапия, которая проводится с использованием специальных препаратов. Она способствует замедлению роста раковых клеток и в целом помогает улучшить состояние пациента. Для борьбы с определенным видом онкологии применяется комплекс препаратов, которые доказали свою эффективность.
Химиотерапия: особенности лечения онкологии
При назначении химиотерапии к каждому пациенту предусмотрен индивидуальный подход, а решение принимает консилиум врачей. При этом учитывается состояние пациента, тип и форма опухоли, ее месторасположения, стадия онкологического заболевания и др.
Курс химиотерапии является одним из эффективных методик лечения, что позволяет продлить жизнь онкобольного и улучшить ее качество. Применение специальных препаратов из лекарственных растений позволяет ликвидировать первичные очаги и метастазы с целью разрушения злокачественной опухоли.
Химиопрепарат разрушает внутреннюю и внешнюю структуру опухоли, предотвращая ее размножение и дальнейший рост. Этот метод лечения показан при метастазах, которые имеют то же клеточное строение, что и опухоль.
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Для достижения максимального результата может быть назначена таргетная терапия, которая повышает шанс на выздоровление. После пройденного курса в течение месяца пациент находится под строгим наблюдением лечащего врач. Он оценивает результаты, эффективность лечения и разрабатывает новую тактику.
Показания и побочные эффекты
К основным показаниям химиотерапии относится следующее:
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самостоятельный вид лечения;
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для профилактики местных рецидивов после других лечебных методик;
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предварительный этап для уменьшения размера опухоли;
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усиление лучевой терапии;
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уменьшение симптомов рака.
Химиотерапия проводится двумя способами: внутривенно и перорально. При внутривенном лекарство вводится в вену через катетер или специальную порт-систему. Ее устанавливают под кожу на грудной клетке спереди.
Это позволяет не травмировать вены и может быть извлечено в любой момент при необходимости. Химиопрепараты оказывают губительное воздействие не только на раковые, но и здоровые клетки.
Она может вызвать побочные эффекты, среди которых тошнота, рвота, выпадение волос, потеря аппетита, боли во внутренних органах, слабость, повреждение оболочки ЖКТ, ухудшение состояния ногтей и кожных покровов, нарушение памяти и др.
Неприятная симптоматика носит временный характер и зависит от индивидуальных особенностей каждого пациента. Для сохранения качества жизни возможна замена препарата с корректировкой лечения. После курса специалист подберет эффективное лечения, чтобы устранить побочные явления.