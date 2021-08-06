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Химиотерапия: что нужно знать?

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Для комплексного лечения онкологических заболеваний в большинстве случаев назначается химиотерапия, которая проводится с использованием специальных препаратов. Она способствует замедлению роста раковых клеток и в целом помогает улучшить состояние пациента. Для борьбы с определенным видом онкологии применяется комплекс препаратов, которые доказали свою эффективность.


Химиотерапия: особенности лечения онкологии

При назначении химиотерапии к каждому пациенту предусмотрен индивидуальный подход, а решение принимает консилиум врачей. При этом учитывается состояние пациента, тип и форма опухоли, ее месторасположения, стадия онкологического заболевания и др.

Курс химиотерапии является одним из эффективных методик лечения, что позволяет продлить жизнь онкобольного и улучшить ее качество. Применение специальных препаратов из лекарственных растений позволяет ликвидировать первичные очаги и метастазы с целью разрушения злокачественной опухоли.

Химиопрепарат разрушает внутреннюю и внешнюю структуру опухоли, предотвращая ее размножение и дальнейший рост. Этот метод лечения показан при метастазах, которые имеют то же клеточное строение, что и опухоль.

Подробнее об особенностях химиотерапии можно узнать по ссылке https://www.dobrobut.com/, где также представлена информация о других услугах и их расценках.

Для достижения максимального результата может быть назначена таргетная терапия, которая повышает шанс на выздоровление. После пройденного курса в течение месяца пациент находится под строгим наблюдением лечащего врач. Он оценивает результаты, эффективность лечения и разрабатывает новую тактику.

Показания и побочные эффекты

К основным показаниям химиотерапии относится следующее:

  • самостоятельный вид лечения;

  • для профилактики местных рецидивов после других лечебных методик;

  • предварительный этап для уменьшения размера опухоли;

  • усиление лучевой терапии;

  • уменьшение симптомов рака.

Химиотерапия проводится двумя способами: внутривенно и перорально. При внутривенном лекарство вводится в вену через катетер или специальную порт-систему. Ее устанавливают под кожу на грудной клетке спереди.

Это позволяет не травмировать вены и может быть извлечено в любой момент при необходимости. Химиопрепараты оказывают губительное воздействие не только на раковые, но и здоровые клетки.

Она может вызвать побочные эффекты, среди которых тошнота, рвота, выпадение волос, потеря аппетита, боли во внутренних органах, слабость, повреждение оболочки ЖКТ, ухудшение состояния ногтей и кожных покровов, нарушение памяти и др.

Неприятная симптоматика носит временный характер и зависит от индивидуальных особенностей каждого пациента. Для сохранения качества жизни возможна замена препарата с корректировкой лечения. После курса специалист подберет эффективное лечения, чтобы устранить побочные явления.

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