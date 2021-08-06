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WarSpot

LuWa: заменитель «Ласки»?

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Бундесвер показал замену своим танкеткам. Вчера, 4 августа, портал armyrecognition.com сообщил о том, что компания IABG (Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH) провела демонстрацию полноразмерного макета перспективной машины GSD LuWa, созданной по заказу Минобороны Германии.

Новая лёгкая гусеничная бронированная машина разрабатывается для немецких ВДВ. Она будет авиадесантируемой и заменит на вооружении танкетки Wiesel-1. Если образец пойдёт в серию, то заменит сотни машин Wiesel различных модификаций.

Демонстратор GSD LuWa

Источник изображения: armyrecognition.com

Демонстратор GSD LuWa построен на двухгусеничной независимой подвеске. Основное вооружение — необитаемый боевой модуль Valhalla с орудием калибра 30 мм.

Слайд из демонстрации GSD LuWa

Источник изображения: armyrecognition.com

Wiesel (нем. — ласка) изначально выпускалась в вариантах с 20-мм скорострельной автоматической пушкой и ПТРК TOW. Позже на базе этой лёгкой гусеничной машины была разработана Wiesel-2, которая отличалась удлинённым корпусом и видоизменённым шасси (пять опорных катков вместо четырёх у Wiesel-1). Новая версия выпускалась также как носитель ЗРК и миномётов, разведывательная, командная, санитарная и ремонтно-эвакуационная машина. Wiesel поступила на вооружение бундесвера в 1990 году. За время производства (1989-2011) было выпущено 343 экземпляра Wiesel-1 и 178 экземпляров Wiesel-2.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
BGM-71 ТOW
F-16
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1 комментарий
№1
06.08.2021 10:04
Оригинальный аппарат.
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