Северный флот проводит маневры в Баренцевом и Белом морях

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Северный флот в ходе командно-штабной тренировки создал в Баренцевом море корабельную ударную группу в составе тяжелого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" и малого ракетного корабля "Рассвет", сообщила пресс-служба флота в четверг.

"Военные моряки отработали ряд вводных, в том числе по организации взаимодействия с истребительной и противолодочной авиацией при создании районов ограничения доступа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Корабельные силы Северного флота приступили к отработке практических действий в акватории Баренцева моря рамках командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками. Тренировкой руководит командующий флотом Александр Моисеев, сообщили в пресс-службе.

Экипаж большого десантного корабля "Георгий Победоносец" доставил рейдовые группы мотострелковых соединений на побережье архипелага Новая Земля в рамках отработки задач по организации обороны островных территорий РФ.

"В акваториях Баренцева и Белого морей ряд тактических учений проводят экипажи кораблей соединений охраны водного района", - сообщил Северный флот.

По его данным, в различных этапах командно-штабной тренировки задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, подразделения армейского корпуса, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота.

"Практическая часть тренировки продлится в течение нескольких дней. Всего в тренировке принимают участие более 10 тысяч человек личного состава, более 100 единиц автобронетанковой техники, до 15 летательных аппаратов, около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения", - сообщила пресс-служба флота.