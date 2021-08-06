Начальник российского Генштаба назвал причиной деградации обстановки в Афганистане поспешный вывод иностранных войск

Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане.

Ташкент. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Ситуация в Афганистане представляет опасность для Центрально-азиатского региона, она осложнилась из-за поспешного вывода из Афганистана иностранных войск, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

"Основная угроза для Центрально-азиатского региона исходит сегодня с афганского направления", - сказал Герасимов в ходе встречи с начальникком Генштаба Узбекистана Шухратом Халмухамедовым.

"Поспешный вывод иностранных войск из Афганистана спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов", - заявил Герасимов.

"В текущей военно-политической обстановке с учетом угроз, исходящих от международного терроризма, наши вооружённые силы - России и Узбекистана - должны быть готовы вместе противодействовать этим террористическим бандам", - сказал Герасимов.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что Герасимов прибыл в Узбекистан с официальным визитом, в ходе которого он будет наблюдать за ходом учений вблизи границы с Афганистаном.

Как сообщили в ведомстве, Герасимов будет наблюдать за активной фазой совместного двустороннего российско-узбекского тактического учения, проводимого в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области.

"Замглавы военного ведомства России проведет переговоры с военно-политическим руководством Узбекистана, в ходе которых будут обсуждены вопросы региональной безопасности и сотрудничество РФ и Узбекистана в военной области", - сообщили в Минобороны РФ.

Всего в российско-узбекском учении задействовано около 1,5 тысяч военнослужащих двух стран, до 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.

В четверг стартуют совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана у границы с Афганистаном в Хатлонской области Таджикистана. В них примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1,8 тыс. от российской стороны. Ожидается, что учения продлятся до 10 августа.

Маневры проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане. США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов Афганистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами.