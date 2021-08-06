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ЦАМТО

До конца года на вооружение армейской авиации ЗВО поступит 10 вертолетов

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Ка-52
Ка-52.
Источник изображения: minpromtorg

ЦАМТО, 5 августа. До конца текущего года в соединения армейской авиации ЗВО, базирующиеся на территории Ленинградской, Псковской и Смоленской областей, поступят новые боевые вертолеты Ка-52 "Алигатор" и Ми-8АМТШ "Терминатор".

Авиационная техника позволит существенно повысить уровень межвидового взаимодействия войск и сил ЗВО в решении учебных огневых, транспортно-десантных, разведывательных и специальных задач.

Вертолеты будут оснащены новейшими радиоэлектронными комплексами и системами, позволяющими решать поставленные задачи в любое время суток в условиях сложной помеховой обстановки.

Летный и инженерно-технический состав армейской авиации ЗВО, которому предстоит обслуживать новую технику, уже прошел плановое переобучение на данные типы боевых машин в центрах подготовки, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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