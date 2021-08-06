Войти
ТАСС

Первую атомную подлодку К-3 доставят в Кронштадт на плавдоке "Свияга"

263
0
0
Док пр.22570 "Свияга"
Внешний вид транспортного плавучего дока пр.22570 "Свияга".
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Межфлотский переход будет осуществляться по Беломоро-Балтийскому каналу и продлится около двух недель

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Первая атомная подводная лодка (АПЛ) К-3 "Ленинский комсомол" будет доставлена с Северного флота в Кронштадт к месту вечной стоянки в Музее военно-морской славы на плавдоке "Свияга". Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Плавдок "Свияга" ушел из Северодвинска в Снежногорск 31 июля. Переход должен был занять до четырех дней. Сейчас идет операция по вводу подлодки в док. Межфлотский переход будет осуществляться по Беломоро-Балтийскому каналу и продлится около двух недель", - сказал он.

В Центре судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) не стали комментировать ТАСС эту информацию.

Ранее ТАСС сообщал, что головная атомная подводная лодка проекта 627 К-3 "Ленинский комсомол" готовится к переходу из Снежногорска Мурманской области в Кронштадт, где станет экспонатом музея военно-морской славы. Разработкой документации по переоборудованию АПЛ в музейный экспонат занимался СПМБ "Малахит", где разрабатывался проект 627 (К-3).

"Ленинский комсомол" - первая советская и третья в мире атомная подводная лодка, головной корабль проекта 627 "Кит". Была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, на заводе № 402 (ныне - ПО "Севмаш"), спущена на воду 9 августа 1957 года. В 1991 году лодка была выведена из состава Северного флота. В 2005 году К-3 была поставлена на акваторию судоремонтного завода "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка"), куда пришла на утилизацию. Судоремонтники первыми начали борьбу за спасение корабля, высказав идею сделать лодку музеем. В 2010 году было принято окончательное решение главкомом ВМФ не утилизировать К-3 и сохранить ее для истории.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
БелОМО
Звездочка
Кронштадт
ОСК
Севмаш
Проекты
22570 Свияга
СФ
Похожие новости
09.09.2020
Кровь для «оборонки»
27.07.2020
Питерский ордер. Какие новые боевые корабли участвуют в Главном военно-морском параде
26.05.2020
Военные химики продезинфицировали верфи в Северодвинске на фоне вспышки коронавируса
31.07.2019
Богатыри Невы
03.09.2012
Шлемов: первый "Борей" пойдет на север, второй на восток
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 15:35
  • 21
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины
  • 06.08 15:17
  • 2
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 06.08 15:12
  • 1
РФ, Узбекистан и Таджикистан на учениях у границы с Афганистаном опробуют новые способы ведения боя и новую технику - ЦВО
  • 06.08 15:11
  • 1
Прививки не обсуждаются: ревакцинацию вооруженных сил начнут с ПВО
  • 06.08 14:51
  • 19
Куда катятся белорусские шасси
  • 06.08 14:45
  • 189
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 06.08 14:37
  • 197
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 14:14
  • 1
"Перебросят в Черное море". Киев потратит миллиарды на новое оружие
  • 06.08 13:43
  • 3
Илон Маск показал готовую первую ступень Starship
  • 06.08 12:47
  • 1
Россия хочет, чтобы вы знали: она создает новую гиперзвуковую ракету (The National Interest, США)
  • 06.08 12:11
  • 4
Дмитрий Кулеба заклинает: Украина — это часть Запада (Foreign Affairs, США)
  • 06.08 11:18
  • 47
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 06.08 11:02
  • 42
"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95
  • 06.08 10:04
  • 1
LuWa: заменитель «Ласки»?
  • 06.08 08:27
  • 2
Мексика обвинила оружейников США в продаже своей продукции наркокартелям