Первую атомную подлодку К-3 доставят в Кронштадт на плавдоке "Свияга"

Межфлотский переход будет осуществляться по Беломоро-Балтийскому каналу и продлится около двух недель

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Первая атомная подводная лодка (АПЛ) К-3 "Ленинский комсомол" будет доставлена с Северного флота в Кронштадт к месту вечной стоянки в Музее военно-морской славы на плавдоке "Свияга". Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Плавдок "Свияга" ушел из Северодвинска в Снежногорск 31 июля. Переход должен был занять до четырех дней. Сейчас идет операция по вводу подлодки в док. Межфлотский переход будет осуществляться по Беломоро-Балтийскому каналу и продлится около двух недель", - сказал он.

В Центре судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) не стали комментировать ТАСС эту информацию.

Ранее ТАСС сообщал, что головная атомная подводная лодка проекта 627 К-3 "Ленинский комсомол" готовится к переходу из Снежногорска Мурманской области в Кронштадт, где станет экспонатом музея военно-морской славы. Разработкой документации по переоборудованию АПЛ в музейный экспонат занимался СПМБ "Малахит", где разрабатывался проект 627 (К-3).

"Ленинский комсомол" - первая советская и третья в мире атомная подводная лодка, головной корабль проекта 627 "Кит". Была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, на заводе № 402 (ныне - ПО "Севмаш"), спущена на воду 9 августа 1957 года. В 1991 году лодка была выведена из состава Северного флота. В 2005 году К-3 была поставлена на акваторию судоремонтного завода "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка"), куда пришла на утилизацию. Судоремонтники первыми начали борьбу за спасение корабля, высказав идею сделать лодку музеем. В 2010 году было принято окончательное решение главкомом ВМФ не утилизировать К-3 и сохранить ее для истории.