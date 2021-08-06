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Российская газета

Появились изображения опытного экземпляра "Охотника"

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Источник изображения: rg.ru

Опубликованы изображения нового прототипа тяжелого дрона С-70 "Охотник", который собирают на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

Аппарат продемонстрировали министру обороны РФ Сергею Шойгу во время его визита на предприятие. Напомним, "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года. Аппарат выполнен с использованием стелс-технологий и проходит совместные испытания с истребителем пятого поколения Су-57. Предполагается, что дрон будет разведывать для самолета цели и наносить удары по команде летчика.

- Надеемся на то, что к 2022 году работа будет завершена и мы сможем подписать, как это сейчас принято в Вооруженных силах, большой долгосрочный контракт на беспилотники, - сказал Шойгу на совещании после осмотра.

Кстати

На том же совещании министр обороны сообщил, что время загрузки полетных заданий в бомбы и ракеты бомбардировщика Су-34 сокращено в три раза. Если раньше эти данные вводились на земле, то теперь это можно делать и в воздухе. Су-34 также собирают на НАЗ им. Чкалова.


Антон Валагин

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