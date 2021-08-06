В Минобороны заявили, что делают все для "сокращения дистанции" с научными учреждениями

По словам главы ведомства Сергея Шойгу, нельзя говорить о том, что деньги в основном идут на московские организации

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Минобороны России делает все возможное, чтобы сократить дистанцию с научными организациями страны и борется с бюрократией, заявил в четверг глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью в новосибирском академгородке.

Научный руководитель Института лазерной физики СО РАН академик Сергей Багаев посетовал, что в настоящее время он вынужден фактически каждую неделю бывать в Москве, чтобы пытаться решить ряд перспективных вопросов по работе института, в то время как раньше специалисты различных федеральных ведомств и министерств часто бывали в Новосибирске. Этим, по его словам, пользуются научные организации из Москвы. Ученый предложил улучшить взаимодействие с научными организациями.

"В Москву едете к нам, в министерство обороны? Я терпеть не могу бюрократию и борюсь с этим делом. Мы делаем все, чтобы сократить дистанцию для науки. Проводим дни инноваций, начиная с тех, кто делает что-то в гараже напильником, и заканчивая большой наукой", - сказал Шойгу.

Глава Минобороны пригласил ученого на выставку техники и вооружений в парк "Патриот", где, по его словам, наука и последние разработки представлены "в самом широком смысле".

"Поверьте мне, я трачу много времени, чтобы с каждым поговорить и каждого посмотреть. Там несколько больших конференций, на которых будет обсуждаться искусственный интеллект и так далее. Я бываю у ваших коллег в Сарове. Благодаря их усилиям и нашему постоянному вниманию мы поставили такое замечательное оружие, как "Пересвет". И мы сегодня его уже имеем на вооружении. Я во всяком случае и те, кто занимается в ведомстве наукой, относимся к этому предельно внимательно", - заверил министр.

По мнению Шойгу, нельзя говорить о том, что деньги в основном идут на московские организации. "Мы на науку тратим очень много. У нас на НИРы <...> - сотни миллиардов. И нам, конечно, хочется, чтобы эти средства вкладывались крайне эффективно. У вас здесь идет НИР на 17 млрд. Здесь у вас. Завтра буду в Красноярске, там у нас НИР, по-моему, заканчивается на 92 млрд, поэтому говорить, что все застревает в Москве - явный перебор", - сказал Шойгу. При этом он согласился с тем, что в целом взаимодействие с научными институтами нужно усиливать.