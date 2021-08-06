Иностранные журналисты посетят космодром Восточный в рамках пресс-тура МИД РФ

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя российскими спутниками «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 с космодрома «Восточный».

Пресс-тур состоится в период с 10 по 13 августа в Приамурье

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. МИД РФ организует пресс-тур для представителей иностранных СМИ, в рамках которого состоится визит на космодром Восточный. Об этом сообщил в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

"Пресс-тур состоится в период с 10 по 13 августа в Приамурье и будет кардинально отличаться от всех предыдущих туров в российские регионы, - сказал он. - В частности, предполагается, что журналисты посетят космодром Восточный, где получат исчерпывающие сведения от ответственных лиц Роскосмоса и руководителей стартовой службы".

"Это станет уникальной возможностью оценить научно-технический потенциал страны на примере объекта одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики - авиакосмической промышленности России", - добавил Бикантов.

По его словам, кроме знакомства с туристическим и экономическим потенциалом региона, заметный упор будет сделан на ознакомление с успехами российско-китайского приграничного сотрудничества. "В этой связи в программе тура предусмотрено посещение пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (Китай). Планируется встреча с руководством Амурской области и представителями областных СМИ", - указал Бикантов.

Он призвал журналистов и сотрудников корпунктов иностранных СМИ активно принимать участие в подобных мероприятиях. "Со своей стороны готовы к максимальному учету любых пожеланий как по программе, так и по маршруту", - подчеркнул дипломат.