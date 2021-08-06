Шойгу назвал принятый на вооружение боевой лазер "Пересвет" замечательным оружием

Новосибирск. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил вклад российских ученых в укрепление обороноспособности и назвал новый боевой лазер "Пересвет" замечательным оружием.

"Я бываю у ваших коллег в Сарове. Благодаря их усилиям и нашему постоянному вниманию мы поставили такое замечательное оружие как "Пересвет". И мы сегодня его уже имеем на вооружении. Я во всяком случае и те, кто занимается в ведомстве наукой, относимся к этому предельно внимательно", - сказал Шойгу в четверг на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке.

В Сарове расположен Российский федеральный ядерный центр.

Боевой лазер "Пересвет" был назван в числе нового российского оружия президентом РФ в послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года.

В Минобороны РФ заявляли, что "лазерные комплексы "Пересвет" являются качественно новым, наукоемким образцом современного вооружения". Официально сообщалось, что "Пересвет" поступил в Космические войска, военные активно отрабатывают его применение. "Пересвет" способен отражать воздушные атаки и бороться со спутниками, сообщало Минобороны РФ в декабре 2018 года в Facebook.

На встрече с учеными в Новосибирске Шойгу заявил, что Минобороны РФ делает все возможное, чтобы сократить дистанцию с научными организациями страны.

Научный руководитель Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Сергей Багаев сказал, что вынужден фактически каждую неделю бывать в Москве, чтобы решить перспективные вопросы о работе института, а раньше специалисты различных федеральных ведомств и министерств сами часто бывали в Новосибирске.

"В Москву едете к нам? В Министерство обороны?.. Я терпеть не могу бюрократию и борюсь с этим делом. Мы делаем все, чтобы сократить дистанцию для науки. Проводим дни инноваций, начиная с тех, кто делает что-то в гараже напильником, и заканчивая большой наукой", - сказал Шойгу.

Министр пригласил ученого на выставку техники и вооружений в парк "Патриот". По его словам, наука и последние разработки представлены "в самом широком смысле".

"Поверьте мне, я трачу много времени, чтобы с каждым поговорить и каждого посмотреть. Там несколько больших конференций, на которых будет обсуждаться искусственный интеллект и так далее", - сказал Шойгу.