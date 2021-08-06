Австралия передала Вануату патрульный катер класса "Гардиан"

ЦАМТО, 5 августа. Министерство обороны Австралии сообщило о состоявшейся 30 июля на предприятии компании Austal Australia в Хендерсоне (Западная Австралия) церемонии передачи правительству Вануату патрульного катера "Такуаре" (Takuare) класса "Гардиан".

"Такуаре" стал первым патрульным катером класса "Гардиан", переданным Вануату, и 12-м катером серии, поставленным в рамках реализуемого правительством Австралии проекта замены патрульных катеров PPBR (Pacific Patrol Boats Replacement) островных государств Тихоокеанского региона.

Изначально поставка катера была запланирована на середину 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 сроки передачи были перенесены.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года правительство Австралии подписало с компанией Austal базовый контракт на поставку 19 патрульных катеров со стальным корпусом в рамках программы обеспечения безопасности на море в Тихоокеанском регионе PMSP (Pacific Maritime Security Program). В апреле 2018 года Министерство обороны Австралии объявило, что поставит два дополнительных катера класса "Гардиан" Силам обороны Восточного Тимора. Таким образом, общее количество кораблей, которые будут построены Austal, возросло до 21 ед., а стоимость проекта – до 335 млн. австр. долл.

Поставку катеров планируется выполнять с интервалом 2-3 месяца. Они должны быть переданы правительствам 12 государств, включая Папуа-Новую Гвинею, Фиджи, Федеративные Штаты Микронезии, Тонга, Соломоновы Острова, Острова Кука, Кирибати, Маршалловы Острова, Палау, Самоа, Восточный Тимор и Вануату.

Головной катер серии, 401 "Тед Диро", был передан Папуа-Новой Гвинее в ноябре 2018 года. Согласно графику, программа завершится поставкой катеров Восточному Тимору во второй половине 2023 года. Техническое обслуживание кораблей будет проводиться на ремонтном предприятии Austal Australia в Кэрнсе. В настоящее время компания Austal рассматривает возможность дополнительной поставки катеров на экспорт.

Новые стальные 39,5-метровые катера заменят ранее поставленные островным государствам Тихоокеанского региона "Тихоокеанские патрульные корабли", срок эксплуатации которых приближается к завершению. Они позволят этим странам самостоятельно контролировать свою исключительную экономическую зону. Катера будут использоваться для обеспечения безопасности в регионе и защиты морских ресурсов.