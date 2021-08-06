На форуме "Армия-2021" целый кластер будет посвящен искусственному интеллекту

Экспозиция экспортных образцов вооружения и техники в этом году будет включать в том числе и робототехнические комплексы, такие как "Уран-6"

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Кластер, посвященный искусственному интеллекту и информационным технологиям, будет открыт на форуме "Армия-2021". Об этом в четверг сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко на брифинге для иностранных военных атташе.

"В рамках проводимого в Российской Федерации года науки и технологий будет развернут тематический кластер технологий искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий", - заявил он.

По его словам, наиболее знаковыми мероприятиями станут конгресс "Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта" и форум, посвященный вопросам диверсификации ОПК России, организуемый коллегией Военно-промышленной комиссии России.

"Кроме того, планируется выездное заседание экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству на тему "Перспективы и проблемы развития экспорта и международной кооперации при производстве гражданской продукции предприятиями ОПК", а также выездное заседание экспертного совета по фотонике и лазерным технологиям при комиссии Государственной думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса России", - отметил Горбатенко.

По словам представителя Минобороны, экспозиция экспортных образцов вооружения и техники в этом году будет включать в том числе и робототехнические комплексы, такие как "Уран-6".

Седьмой Международный военно-технический форум "Армия" пройдет с 22 по 28 августа на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.