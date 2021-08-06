Шойгу объяснил, за счет чего повысилась боеготовность самолетов ВКС РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

МОСКВА, 5 августа/ Радио Sputnik. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что время загрузки полетного задания в вооружение самолета сократилось в три раза. Это было опробовано во время боевых действий в Сирии, передает телеканал "Звезда".

В четверг Шойгу посетил Новосибирский авиазавод.

"Речь идет о самолетах Су-34. Мы освоили на этом самолете новые, современные, очень эффективные виды вооружения и доразведки. На этом самолете в последние четыре года доведение полетного задания до вооружения сокращено в три раза", – отметил министр.

В прошлом полетное задание надо было загружать до вылета, когда летели, обстановка могла меняться. Теперь полетное задание загружается в оружие по ходу полета, заметил Шойгу.