Шойгу объяснил, за счет чего повысилась боеготовность самолетов ВКС РФ

МОСКВА, 5 августа/ Радио Sputnik. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что время загрузки полетного задания в вооружение самолета сократилось в три раза. Это было опробовано во время боевых действий в Сирии, передает телеканал "Звезда".
В четверг Шойгу посетил Новосибирский авиазавод.
В прошлом полетное задание надо было загружать до вылета, когда летели, обстановка могла меняться. Теперь полетное задание загружается в оружие по ходу полета, заметил Шойгу.
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Су-34 стал заменой фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. По этой причине самолет может не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.
Базовая модель Су-34 – тяжелый истребитель Су-27, но конструкция претерпела серьезные изменения. В первую очередь они коснулись кабины: пилоты сидят в ней рядом, а не друг за другом. Это помогает в коммуникации членов экипажа. Самолет сделан по схеме "продольный триплан", что позволило улучшить его маневренные характеристики.
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