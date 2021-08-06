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РИА Новости

Шойгу объяснил, за счет чего повысилась боеготовность самолетов ВКС РФ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель

МОСКВА, 5 августа/ Радио Sputnik. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что время загрузки полетного задания в вооружение самолета сократилось в три раза. Это было опробовано во время боевых действий в Сирии, передает телеканал "Звезда".

В четверг Шойгу посетил Новосибирский авиазавод.

"Речь идет о самолетах Су-34. Мы освоили на этом самолете новые, современные, очень эффективные виды вооружения и доразведки. На этом самолете в последние четыре года доведение полетного задания до вооружения сокращено в три раза", – отметил министр.

В прошлом полетное задание надо было загружать до вылета, когда летели, обстановка могла меняться. Теперь полетное задание загружается в оружие по ходу полета, заметил Шойгу.

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    Су-34 стал заменой фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. По этой причине самолет может не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.

    Базовая модель Су-34 – тяжелый истребитель Су-27, но конструкция претерпела серьезные изменения. В первую очередь они коснулись кабины: пилоты сидят в ней рядом, а не друг за другом. Это помогает в коммуникации членов экипажа. Самолет сделан по схеме "продольный триплан", что позволило улучшить его маневренные характеристики.

    Ранее радио Sputnik сообщало, что министр обороны РФ высказался о выводе американских войск из Афганистана.

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    • В новости упоминаются
    Страны
    Афганистан
    Россия
    Сирия
    США
    Продукция
    ПАК ФА
    Су-24
    Су-27
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    Шойгу Сергей
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