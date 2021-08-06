Индийский авианосец Vikrant впервые вышел в море

Уже в следующем году ВМС Индии могут получить на вооружение первый авианосец отечественной постройки. Вчера, 4 августа, пресс-служба Минобороны Индии сообщила о том, что корабль Vikrant впервые вышел в море.

В пресс-службе верфи Cochin Shipyard Limited (CSL) указывают, что основные работы на авианосце Vikrant завершены. В рамках первого выхода в море будут проверены ходовые качества корабля и работа силовой установки.

Авианосец Vikrant Источник изображения: mod.gov.in

Vikrant был заложен в 2006 году и позиционируется как первый индийский авианосец. При этом корабль построен на базе проекта 71 Indigenous Aircraft Carrier, в разработке которого принимали участие Россия, Италия и Франция. Изначально Vikrant планировали передать флоту в 2013 году, затем срок перенесли на 2015 год, позже — ещё на три года, но и эти сроки сдвигались.

Длина авианосца составляет 257 м, водоизмещение — 37 500 т. Планируется, что экипаж корабля будет насчитывать около 1400 человек. Авианосец сможет нести 12–14 истребителей МиГ-29К, а также вертолёты Ка-28, Ка-31 и HAL Dhruv.