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РИА Новости

Индийские военные похвалили российское оружие на учениях "Индра-2021" в Волгоградской области

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Военнослужащие ВС Индии на торжественном открытии международных российско-индийских учений "Индра-2021"
Военнослужащие ВС Индии на торжественном открытии международных российско-индийских учений "Индра-2021".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Седых

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Индийские участники проходящих в Волгоградской области совместных учений "Индра-2021" похвалили российское вооружение за простоту и надежность, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Индийские военнослужащие остались довольны результатами учебных стрельб, отметив, что российское стрелковое оружие очень надежное, простое в обращении и обслуживании", - говорится в сообщении пресс-службы.

Речь идет о выданном на время учений индийским военным танках Т-90А и бронемашинах БМП-3, пистолетах и ручных пулеметах Калашникова, ручных противотанковых и подствольных гранатометах, из которых участники учений провели стрельбы на подготовительном этапе учений.

Учение "Индра-2021" проходит на полигоне Прудбой в Волгоградской области с 1 августа по 13 августа. В нем принимают участие по 250 военнослужащих от России и Индии.

В мероприятиях задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-90А, боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили "Тигр", реактивные системы залпового огня "Град", автомобильная техника повышенной проходимости, беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация.

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