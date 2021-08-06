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Российская газета

СССР снабжал Афганистан плавающими автомобилями и транспортерами

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Источник изображения: rg.ru

Советский Союз и Афганистан традиционно сотрудничали в военной области. Например, для сухопутных войск этого южноазиатского государства поставлялись танки Т-54, Т-55, Т-62, бронетранспортеры различных типов, боевые машины пехоты БМП-1, артиллерийские системы и реактивные установки залпового огня.

В то же время приобреталась инженерная техника, в том числе плавающая (в этой стране достаточно много рек).

Так, в 60-е годы были получены БАВ (большие автомобили водоплавающие). Они были приняты на вооружение в 1951 году и производились на заводах в Москве, Брянске и Днепропетровске.

Каждая такая машина весила 7150 кг и могла брать на борт 28 военнослужащих или до 3000 кг различных грузов. Мощность бензинового двигателя составляла 112 л.с.

Максимальная скорость по шоссе превышала 60 км/ч, на воде - 10 км/ч. Запас хода достигал 570 км на суше и 70 км - на воде.

Часть из них вооружались 12,7-мм крупнокалиберным зенитным пулеметом ДШК.

ГАЗ-46, он же МАВ выпускался на Горьковском автомобильном заводе с 1953 года. В его конструкции широко использовались узлы и агрегаты советского джипа ГАЗ-69.

Масса - 1270 кг, вместимость - 5 человек. Грузоподъемность - 500 кг. Мощность двигателя - 55 л.с. Максимальная скорость - 90 км/ч, при форсировании водных преград - 10 км/ч. Запас хода - 500 км.

Кроме колесных переправочных средств афганская армия также эксплуатировала гусеничные К-61, запущенные в серию в 1950 году. Масса - 9 500 кг, грузоподъемность - 5 000 кг или 40 солдат. Двухтактный дизель имел мощность 130 л.с. Скорость на суше - 36 км/ч. При выполнении задач на воде доходила до 10 км/ч. Запас хода - 260 км.

"Шестьдесят первые" дольше всех продержались в Афганистане. Отдельные образцы можно было видеть буквально до недавнего времени.

Интересно, что в 80-е годы в частях 40-й общевойсковой армии Ограниченного контингента советских войск эксплуатировались транспортеры ПТС с улучшенными тактико-техническими характеристиками.



Алексей Моисеев

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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
БМП-1
Т-55
Т-62
Компании
ГАЗ Группа
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