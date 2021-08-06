Скрытность и гиперзвук: National Interest оценил концепцию ПАК ДА

Сочетание технологий скрытности и гиперзвукового вооружения в российском ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) представляет для потенциальных противников беспрецедентную проблему. Об этом написал редактор издания The National Interest Крис Осборн.

Поводом для публикации стали сообщения российских СМИ об оснащении ПАК ДА гиперзвуковыми ракетами и поддержке самолетов в полете беспилотными аппаратами.

Эксперт задается вопросом о том, зачем бомбардировщику, который практически не может быть обнаружен, вооружение дальнего действия. По мнению Осборна, комбинация этих средств придает самолету избыточные возможности.

- Гиперзвуковое оружие выступает дополнительным инструментом для нейтрализации средств ПВО противника на случай, если бомбардировщик-невидимка будет каким-либо образом все же обнаружен. Ракета, летящая на скорости, превышающей скорость звука в пять раз, может сокрушить любую противовоздушную оборону, не будучи перехваченной или даже обнаруженной, - отмечает Осборн.

Поддержка беспилотников также выглядит вполне логично. Дроны, летящие впереди, могут оценивать систему ПВО и находить цели для бомбардировщиков.

Редактор TNI отметил, что пока остается неясным, будет ли ПАК ДА конкурировать с американским В-21, поскольку оба самолета остаются слишком "загадочными". Российская машина заметно отличается по конфигурации и действительно будет незаметной, в том числе благодаря композитным материалам и скрытым воздухозаборникам, заключил эксперт.

Тимур Алимов