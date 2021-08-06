Войти
Российская газета

Скрытность и гиперзвук: National Interest оценил концепцию ПАК ДА

315
0
0
Источник изображения: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России

Сочетание технологий скрытности и гиперзвукового вооружения в российском ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) представляет для потенциальных противников беспрецедентную проблему. Об этом написал редактор издания The National Interest Крис Осборн.

Поводом для публикации стали сообщения российских СМИ об оснащении ПАК ДА гиперзвуковыми ракетами и поддержке самолетов в полете беспилотными аппаратами.

Эксперт задается вопросом о том, зачем бомбардировщику, который практически не может быть обнаружен, вооружение дальнего действия. По мнению Осборна, комбинация этих средств придает самолету избыточные возможности.

- Гиперзвуковое оружие выступает дополнительным инструментом для нейтрализации средств ПВО противника на случай, если бомбардировщик-невидимка будет каким-либо образом все же обнаружен. Ракета, летящая на скорости, превышающей скорость звука в пять раз, может сокрушить любую противовоздушную оборону, не будучи перехваченной или даже обнаруженной, - отмечает Осборн.

Поддержка беспилотников также выглядит вполне логично. Дроны, летящие впереди, могут оценивать систему ПВО и находить цели для бомбардировщиков.

Редактор TNI отметил, что пока остается неясным, будет ли ПАК ДА конкурировать с американским В-21, поскольку оба самолета остаются слишком "загадочными". Российская машина заметно отличается по конфигурации и действительно будет незаметной, в том числе благодаря композитным материалам и скрытым воздухозаборникам, заключил эксперт.


Тимур Алимов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
ПАК ДА
Похожие новости
12.04.2021
"Невидимый и точный": Россия определилась с главной ударной силой
25.10.2017
Самолеты и стервятники
12.09.2017
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
06.09.2017
Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
11.09.2015
США призвали строить новый бомбардировщик из-за беззащитности старых
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 15:35
  • 21
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины
  • 06.08 15:17
  • 2
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 06.08 15:12
  • 1
РФ, Узбекистан и Таджикистан на учениях у границы с Афганистаном опробуют новые способы ведения боя и новую технику - ЦВО
  • 06.08 15:11
  • 1
Прививки не обсуждаются: ревакцинацию вооруженных сил начнут с ПВО
  • 06.08 14:51
  • 19
Куда катятся белорусские шасси
  • 06.08 14:45
  • 189
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 06.08 14:37
  • 197
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 14:14
  • 1
"Перебросят в Черное море". Киев потратит миллиарды на новое оружие
  • 06.08 13:43
  • 3
Илон Маск показал готовую первую ступень Starship
  • 06.08 12:47
  • 1
Россия хочет, чтобы вы знали: она создает новую гиперзвуковую ракету (The National Interest, США)
  • 06.08 12:11
  • 4
Дмитрий Кулеба заклинает: Украина — это часть Запада (Foreign Affairs, США)
  • 06.08 11:18
  • 47
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 06.08 11:02
  • 42
"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95
  • 06.08 10:04
  • 1
LuWa: заменитель «Ласки»?
  • 06.08 08:27
  • 2
Мексика обвинила оружейников США в продаже своей продукции наркокартелям