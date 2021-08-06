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Известия.ru

МИД РФ прокомментировал позицию Турции по ракетным комплексам С-400

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Москва ценит позицию Турции по закупке зенитных ракетных комплексов С-400, а также видит серьезный потенциал для развития сотрудничества с Анкарой. Об этом в четверг, 5 августа, заявил директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«С удовлетворением отмечаем поступательное наращивание российско-турецкого партнерства по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Не является исключением и военно-техническое сотрудничество. Реализация совместных проектов, прежде всего поставка Анкаре первого полка зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» в 2019 году демонстрирует решимость наших стран к всестороннему укреплению взаимодействия в этой области. Видим для этого серьезный потенциал», — заявил Пилипсон в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что Турция действует сообразно национальным задачам обеспечения обороноспособности, несмотря на открытое внешнее давление.

«Профильные ведомства находятся в контакте по вопросам дальнейшего развития двустороннего военно-технического сотрудничества», — сообщил Пилипсон, отвечая на вопрос о сроках закупки Анкарой второго полка С-400.

21 июля сообщалось, что США введут против Турции новые санкции, если страна продолжит закупать у России системы вооружений и военной техники.

В конце мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара считает недопустимыми требования других стран не использовать купленные российские системы.


3 февраля на тот момент помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что покупка Турцией С-400 подрывает сплоченность и эффективность НАТО. При этом он указал на желание новой американской администрации «выстроить конструктивные связи» между Вашингтоном и Анкарой.

США еще в октябре 2020 года пообещали Турции «серьезные последствия» после испытаний С-400. При этом ранее Вашингтон уже исключил Анкару из программы производства новейших истребителей пятого поколения F-35.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и США. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.

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