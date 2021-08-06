В Черном море начались противоминные учения с участием США

Киев. 5 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В акватории Черного моря стартовала активная фаза многонациональных противоминных учений "Дайв-2021", они проводятся с участием ВМС Украины, Грузии, Болгарии, Азербайджана, Румынии и США.

"Отработка элементов проходит в составе тактических подразделений с использованием новейшего водолазного снаряжения стран-участниц, специального оборудования поисково-спасательного судна украинских ВМС "Александр Охрименко" и гидрографического комплекса судна ВМС Румынии "Александру Катанеану", - сообщила в четверг пресс-служба ВМС Украины.

В соответствии с планом проведения учений военные отрабатывают парные водолазные спуски на глубину более 30 метров в составе интернациональных групп. "Дополнительно отрабатываются элементы оказания медицинской помощи с привлечением барокамеры в случае обнаружения кислородной болезни", - говорится в сообщении.