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WarSpot

«Рысь» бьёт без промаха

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Источник изображения: warspot.ru

Новая немецкая БМП может похвастаться великолепной точностью. Вчера, 4 августа, концерн Rheinmetall на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео с огневыми испытаниями боевой машины Lynx.

На видео показаны стрельбы БМП из основного орудия — LANCE калибра 30 мм. Продемонстрирована стабильность орудия при повороте боевой машины, а также стрельба в движении по статической и подвижной мишеням.

Огневые испытания БМП Lynx

Lynx («Рысь») — новая БМП с новейшими системами защиты и вооружений. Rheinmetall впервые показал её на выставке Eurosatory 2016. Согласно описанию, Lynx является экспортным вариантом БМП Puma, которую Rheinmetall разработал для бундесвера совместно с компанией Krauss-Maffei Wegmann.

БМП Lynx разработана в двух основных вариантах — KF31 и KF41 (KF — Kettenfahrzeug, гусеничная машина; цифра означает массу пустой машины в тоннах). Модель KF31 имеет 7,73 м в длину, 3,6 м в ширину и 3,3 м в высоту, вмещает трёх членов экипажа и шесть десантников. Полная боевая масса составляет 38 т. Модель KF41 имеет удлинённый корпус и вмещает восемь десантников.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
Град РСЗО
Компании
Krauss-Maffei
Rheinmetall
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