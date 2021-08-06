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ЦАМТО

На полигоне "Мулино" проведена апробация новейшего комплекса "Волонтер"

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Мулино
Тестирование средств автоматизации отечественного ОПК для Центра боевой подготовки войск (Мулино, Нижегородская обл.).
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 5 августа. Специалисты Центра геопространственной информации ЗВО на полигоне "Мулино" провели специальное учение на местности по топогеодезическому и навигационному обеспечению общевойсковой группировки войск с использованием новейшего комплекса "Волонтер".

В ходе специального учения под руководством начальника военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ полковника Александра Зализнюка проведена апробация перспективного подвижного многоцелевого топографогеодезического комплекса "Волонтер".

Также на учении впервые применен беспилотный летательный аппарат малой дальности "Корсар", с помощью которого созданы крупномасштабные пространственные модели полигона.

Геодезическими расчетами также были выполнены работы по привязке авиационных участков дорог и позиции мотострелковых и артиллерийских подразделений.

Всего в учении приняли участие более двух тысяч военнослужащих и до 100 ед. специальной техники, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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