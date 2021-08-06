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Известия.ru

Военные РФ испытали новую технику на учениях у границ Афганистана

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Российские военнослужащие в ходе совместных с Таджикистаном и Узбекистаном учений испытали новые образцы военной техники, рассказали 5 августа в Минобороны РФ.


Учения проходят с 5 по 10 августа на полигоне Харбмайдон, расположенном вблизи границы Узбекистана с Афганистаном. Военные отрабатывали сценарий, в соответствии с которым их целью было не допустить проникновение группы условных террористов через границу и ликвидировать их.

Представители Министерства обороны обратили внимание на то, что на учениях техника будет опробована в новых географических и климатических условиях. Как отметил заместитель командующего войсками ЦВО Евгений Поплавский, испытания призваны изучить возможности новых образцов техники и вооружения и опробовать новые способы ведения боевых действий с учетом современного опыта.

В первые дни учений военнослужащие совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотные заграждения, ров с водой, разрушенную стену и туннель. Огневые группы отработали упражнения армейской тактической стрельбы.

Учения проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане. На фоне вывода американских военнослужащих из Афганистана в стране усилилось противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.


3 августа глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана» и сделать движение составной частью власти лишь при условии отказа от терроризма.

США в настоящее время выводят из Афганистана своих военных, которые находились в стране с 2001 года. Вывод войск начался в начале мае, завершить его планируют до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.

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