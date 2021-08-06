Бывший глава "Антонова" Лось признал уязвимость американских F-35 перед российскими РЛС

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Лучшим кандидатом для обновления Воздушных сил Украины должен стать F-15EX ВВС США. Таким мнением с Defense Express поделился бывший главный конструктор госпредприятия "Антонов" Александр Лось.

В настоящее время основу украинского авиапарка составляют советские истребители Су-27 и МиГ-29, которые, по его мнению, не имеют перспектив в плане модернизации.

В связи с этим Лось предлагает сделать ставку на новую модель американских F-15, которые используются уже несколько десятилетий, – F15EX Eagle II, так как другой новейший истребитель США F-35 Lightning II Украине не подходит из-за наличия у России мощных радиолокационных систем (РЛС).

"…Мы должны понимать, что тот же F-35 не поможет Украине даже после вступления в НАТО. Потому что мы находимся на границе с Россией, сплошного радиолокационного поля русской армии, которая уже способна фиксировать малозаметные объекты", – пояснил бывший директор "Антонова".

Он также заявил, что создать эффективную систему ПВО Украина сможет только совместно с Польшей и странами Балтии.

Ранее генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, руководящий программой F-35, заявил о проблемах с двигателями как минимум у 45 самолетов этой модели, которые уже находятся на вооружении. В США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. Управление Пентагона выявило у самолета почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.