Корабельная ударная группа ТОФ вернулась в пункт базирования после боевой службы в Тихом океане

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Корабельная ударная группа (КУГ) из состава соединения кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России вернулась в пункт базирования после выполнения задач боевой службы в Тихом океане, сообщили в четверг в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Малые ракетные корабли "Смерч" и "Разлив" выполнили главные задачи похода по взаимодействию между кораблями при отражении ударов условного воздушного противника и ведению артиллерийского боя, а также отработали учебные выходы в ракетную атаку при патрулировании назначенных районов Тихого океана", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе боевой службы КУГ провела различные учения с самолётами морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), а специалисты штурманской боевой части изучили районы плавания в отдаленной от пункта базирования океанской зоне.