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РИА Новости

Российские и узбекские спецназовцы провели диверсию в тылу "противника" близ афганской границы

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Узбекско-российские военные учения "Жануб-2021/Юг-2021"
Узбекско-российские военные учения "Жануб-2021/Юг-2021".
Источник изображения: © Фото : @Uz_ Armiya / Youtube

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские и узбекские спецназовцы в рамках совместных учений, проводимых в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области Узбекистана, провели диверсию в тылу условного противника, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Всего в учениях задействованы около 1,5 тысячи военнослужащих двух стран.

"В Сурхандарьинской области на полигоне "Термез" военнослужащие подразделений специального назначения России и Узбекистана в ходе учения провели совместную операцию по ведению диверсионных действий в тылу условного противника", — говорится в сообщении.

Во время учений разведывательные группы спецназа десантировались из транспортно-боевых вертолетов Ми-171 и Н-215 беспарашютным способом, с использованием спусковых устройств. Высадку с использованием элементов горного снаряжения проводили с высоты 25 метров на неподготовленные площадки.

После приземления военнослужащие провели разведку района, обнаружили и уничтожили лагерь "незаконных вооруженных формирований".

Российско-узбекские учения проходят на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане, их цель — отработка вопросов отражения возможных угроз, практического взаимодействия и сохранения стабильности в Центральной Азии.

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Продукция
Ми-17
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Проекты
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