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Британия передаст списанные корабли ВМС Украине

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Источник изображения: Фото: Royal Navy

Великобритания передаст два списанных корабля ВМС Украине. Об этом говорится на сайте Королевских военно-морских сил.

4 августа на военно-морской базе Клайд в Шотландии прошла торжественная церемония прощания с двумя противоминными кораблями — HMS Blyth и HMS Ramsey. Первый прослужил британскому флоту 20 лет, второй - 21 год.

«Прощай и спасибо за вашу службу, HMS Blyth и HMS Ramsey. Как два минных охотника вы были выведены из эксплуатации после 41 года коллективной службы», — говорится в сообщении британского флота.

В документе отмечается, что эти корабли обеспечивали поддержку операций на Ближнем Востоке и у берегов Соединенного Королевства, участвовали в миссиях НАТО в Средиземноморье и Северной Европе. Теперь, когда работы на них будут завершены, они поступят на вооружение украинских ВМС. Место минных тральщиков в Великобритании, как отмечается в заявлении, займут беспилотные автономные системы.

3 августа США начали крупнейшие военно-морские учения со времен холодной войны Large Scale Exercise 2021 (LSE 2021). По заявлению американских ВМС, тренировки проводятся с целью показать возможности Соединенных Штатов вести войну на нескольких фронтах и ответить на агрессию Китая и России, в том числе в Черном море, в Восточном Средиземноморье, в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.


Анастасия Макарова

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Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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